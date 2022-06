Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: η κηδεία του 22χρονου και η βάφτιση του παιδιού του

Η βάφτιση του μωρού του πραγματοποιήθηκε και μάλιστα, το όνομα που του δόθηκε είναι αυτό του πατέρα που χάθηκε από τη ζωή.

Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιείται η κηδεία του 22χρονου πατέρα στον Μυλοπόταμο της Κρήτης, που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από 44χρονο συγχωριανό του.

Πιο συγκεκριμένα, το «τελευταίο αντίο» θα πουν σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Πεντηκοστής στον Αργουλιό Μυλοποτάμου, συγγενείς και φίλοι στον 22χρονο.

Όπως ορίζει το έθιμο, η σύζυγος και η οικογένεια του 22χρονου βάφτισαν τη Δευτέρα το νεογέννητο παιδί του, προκειμένου να γίνει η κηδεία και μάλιστα το μωράκι πήρε το όνομα του αδικοχαμένου πατέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι στον 44χρονο, απαγγέλθηκαν κατηγορίες, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη διάρκεια της σύντομης απολογίας του ο 44χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και είπε ότι "θόλωσε το μυαλό του".

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και για την κηδεία το χωριό έχει γεμίσει αστυνομικούς, καθώς οι αρχές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα για τον θάνατο του 22χρονου.

