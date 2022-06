Life

“The 2Night Show” - Καλυβάτσης: η ζωή στις πόλεις είναι παρά φύση (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή "The 2night Show" ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

Ο ηθοποιός που αυτό το διάστημα βρίσκεται «Εκτός Ελέγχου», μεταξύ άλλων, μίλησε στην εκπομπή "The 2night Show", για το θέατρο, τους χαρακτηριστικούς ήρωες που υποδύεται και για όλα όσα αγαπάει να κάνει στη ζωή του αλλά και τον «λάθος» τρόπο ζωής που ακολουθούν όσοι ζουν στις πόλεις.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σωτήρης Καλυβάτσης: «από αυτή την ζωή κατάλαβα μέχρι σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα από όλα κατάλαβα ότι ζούμε με λάθος τρόπο! Δηλαδή η ζωή ειδικά στις πόλεις δεν είναι κατά φύση, είναι παρά φύση. Δεν ζούμε σωστά, ζούμε λάθος. Κάτι δεν πάει καλά το λέγαμε και πριν τις οικονομικές κρίσεις αλλά τώρα όποιος δεν το ‘χει καταλάβει… Πρόλαβα να σκλαβωθώ και γω με τα λάθος πράγματ Και στη συνέχεια είπε: «Δεύτερο συμπέρασμα που έβγαλα είναι να πιστεύω στην αγάπη και στην επικοινωνία. Αυτά βασικά αν υπάρξουν θα αρχίσουμε πάλι να ζούμε καλύτερα. Με τους φίλους, δε, το κλείσαμε. Η φιλία είναι και το τρίτο μου συμπέρασμα».

Όσον αφορά τη φιλία, ανέφερε: «Πάντα βέβαια θα πληγώνεσαι και πάντα θα μας συμβαίνουν αυτά στις φιλίες αλλά είμαστε κοινωνικά όντα και πρέπει να ζούμε με τους ανθρώπους».





