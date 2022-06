Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΕ: Παρατείνεται το ψηφιακό πιστοποιητικό

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την επέκταση του κανονισμού όσον αφορά το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την COVID. Τι άλλο συμφωνήθηκε.

Ο κανονισμός θα παραταθεί κατά ένα έτος, ως την 30ή Ιουνίου 2023. Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID για ταξίδια εντός της ΕΕ σε κράτη μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά – αν και πολλές χώρες έχουν πάψει ήδη να το ζητούν. Εάν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση, ο κανονισμός μπορεί να καταργηθεί νωρίτερα.

Εκτός από την παράταση, συμφωνήθηκαν επίσης τα εξής:

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει λεπτομερή έκθεση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η έκθεση θα μπορούσε να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέψουν νέα αξιολόγηση της ανάγκης διατήρησης ή κατάργησης του πιστοποιητικού, ανάλογα με τις εξελίξεις ·

τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλες τις χορηγηθείσες δόσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος όπου έγινε ο εμβολιασμός·

θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης μετά από εξέταση αντιγόνων·

θα επεκταθεί το εύρος των εγκεκριμένων τεστ αντιγόνων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα πιστοποιητικά·

θα μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά εμβολιασμού για όσους συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές.

