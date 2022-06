Οικονομία

Γεωργιάδης για ακρίβεια: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις

Τι είπε για την νέα επιδότηση στα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκίνησε καταδικάζοντας την επίθεση με γκαζάκια που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, στην πολυκατοικία που διαμένει ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε.

Στη συνέχεια και εστιάζοντας στο θέμα της ακρίβειας, έκανε λόγο για ένα παγκόσμια φαινόμενο το οποίο είναι ένα σύνθετο πρόβλημα καθώς πέρα από τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την αύξηση του κόστους δανεισμού που προκάλεσε οι ανακοινώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για τον τερματισμό του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος ειδικά στα καύσιμα, διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει και νέα παρέμβαση αλλά αυτή θα ανακοινωθεί όταν θα είναι ξεκάθαρο το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει.

Πρόσθεσε δε πως τηρουμένων των αναλογιών κι αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση η χώρα μας τα πηγαίνει καλά και σίγουρα η οικονομία πηγαίνει προς το καλύτερο.

Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, είπε ότι αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε μέτρα κάθε μέρα γιατί η οικονομική κρίση δεν είναι κάτι που θα τελειώσει άμεσα και θα χρειαστεί «να κρατήσουμε δυνάμεις».

Σε ότι αφορά την αισχροκέρδεια τόνισε ότι οι τόσο οι έλεγχοι, όσο και τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι συνεχή.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε έκπληκτος από τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στο «Βήμα» στην οποία «υποστήριξε ότι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή δόθηκε χωρίς κριτήρια – κάτι που δεν ισχύει – και κακώς η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιστραφεί ένας μέρος αυτής» και ζήτησε οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ να ερωτηθούν για τη θέση του κόμματος τους σχετικά.

