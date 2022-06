Αθλητικά

NBA: Μια νίκη μακριά από τον τίτλο οι “Πολεμιστές”

Οι Ουόριορς δείχνουν έτοιμοι να πανηγυρίσουν το τέταρτο πρωτάθλημα στα τελευταία 8 χρόνια.

Με τον Άντριου Ουίγκινς να κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, οι Ουόριορς επικράτησαν με 104-94 των Σέλτικς στο Σαν Φρανσίσκο στο Game 5 των Τελικών του πρωταθλήματος και έκαναν το 3-2 στη σειρά. Πλέον οι «πολεμιστές» απέχουν μόλις μια νίκη από το 4ο πρωτάθλημα τους σε διάστημα 8 χρόνων και θα έχουν την ευκαιρία να το κατακτήσουν στη Βοστώνη τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/6, 04:00).

Εάν οι Σέλτικς ισοφαρίσουν σε 3-3, η σειρά θα επιστρέψει στο Σαν Φρανσίσκο για το Game 7 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/6, 03:00). Μέχρι στιγμής και τα πέντε παιχνίδια έχουν κριθεί με διαφορά 10 η και περισσότερων πόντων.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-16, 51-39, 75-74, 104-94

Ο Ουίγκινς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ ενώ 21 πόντους με 5/11 τρίποντα πρόσθεσε ο Κλέι Τόμπσον. Ο Τόμπσον μάλιστα ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς (101) και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία των playoffs με 104 τρίποντα. Στην πρώτη θέση παραμένει ο Στεφ Κάρι με 146 αν και για πρώτη φορά μετά από 132 σερί παιχνίδια των playoffs δεν κατάφερε να σημειώσει τρίποντο. Ο Κάρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 0/9 τρίποντα.

Σε ότι αφορά στους Σέλτικς, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 27 πόντους, ο Μάρκους Σμαρτ 20 πόντους και ο Τζέιλεν Μπράουν 18 πόντους.

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ (Στιβ Κερ): Γκριν 8, Πόρτερ 2, Γουίγκινς 26, Κάρι 16, Τόμπσον 21 (5), Μπιέλιτσα, Κουμίνγκα, Ιγκουοντάλα, Τοσκάνο-Άντερσον, Λούνι 2, Λι, Πέιτον 15 (1), Πουλ 14 (3), Μούντι

ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ (Ιμε Ουντόκα): Τέιτουμ 27 (5), Χόρφορντ 9 (2), Ρ. Γουίλιαμς 10, Σμαρτ 20 (3), Μπράουν 18, Γ. Γουίλιαμς 3, Κορνέ 3 (1), Μόργκαν, Χάουζερ, Νέσμιθ 3, Γουάιτ 1, Πρίτσαρντ, Στάουσκας

