Επιδότηση ρεύματος: Ανοίγει η πλατφόρμα power pass

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη. Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πως υπολογίζεται το ποσό της επιστροφής και πως θα δοθούν τα χρήματα.

Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος με επιστροφές ποσών έως 600 ευρώ, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3.

«Από αυτήν την πλατφόρμα θα περάσει ουσιαστικά το 98% των οικογενειών στην Ελλάδα γιατί αφορά καθαρό οικογενειακό εισόδημα 45.000 ευρώ, στο εισόδημα αυτό δεν προσμετράται τυχόν εισόδημα προστατευόμενου μέλους. Από την Παρασκευή και μετά θα μπορεί κανείς με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ να υποβάλλει την αίτησή του, μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα γίνουν όλες οι αιτήσεις και αμέσως μετά θα γίνει ο σχετικός υπολογισμός για το ποσοστό εκείνο που θα αφορά το ποσό εκείνο για τον καθένα ξεχωριστά", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι εντός Ιουλίου η αστυνομική ταυτότητα, αλλά και το δίπλωμα οδήγησης, «περνάνε» στο κινητό σε μια εφαρμογή τύπου wallet. Ειδικότερα, όπως επεσήμανε «ήδη είχαμε κάνει έναν πιλότο σε σχέση με την ταυτότητα από τα περασμένα Χριστούγεννα σε σχέση με τον Covid, εκεί όπου είχαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούσε κάποιος να προσθέσει και την ταυτότητά του. Τώρα η ταυτότητα θα αποκτήσει κανονική μορφή κι εντός της χώρας θα μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με την ταυτότητά του και το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό του».

Όπως εξήγησε ο υπουργός στο επόμενο διάστημα θα είναι σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, θα μπαίνει ο πολίτης στο gov.gr στην εφαρμογή θα βάζει τους κωδικούς του και θα κατεβάζει την αστυνομική του ταυτότητα και το δίπλωμα και θα τα έχει στο κινητό του. Διευκρίνισε ότι οι πολίτες θα χρειάζεται να γνωρίζουν ένα μόνο μοναδικό αριθμό «θα έχουμε τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ. Αυτός ο αριθμός θα γραφτεί στις νέες ταυτότητες. Με τη νέα ταυτότητα θα μπορώ να κάνω προβολή του κωδικού QR που θα έχει και ο αρμόδιος κρατικός λειτουργός θα αλληλεπιδρά με αυτόν τον κωδικό» είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «η ταυτότητα είναι ένα μέσο ταυτοποίησης στον φυσικό κόσμο, η πιο ουσιαστική ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όλα γίνονται ψηφιακά πλέον».

Σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές ο υπουργός επεσήμανε ότι εντοπίζεται μια δυσκολία σε σχέση με την αποδοχή από το τραπεζικό σύστημα «και είμαστε σε επαφή με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ώστε αυτό να θεραπευτεί». Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά ψηφιοποιήσεων που έρχονται εντός καλοκαιριού όπως η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, μεταβίβασης ακινήτων, αυτοκινήτων, δικαιοσύνης.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», ο υπουργός ανέφερε ότι ήδη έχουν φύγει τα πρώτα μηνύματα τονίζοντας ότι η προληπτική ιατρική που εφαρμόζεται τώρα έχει δυο σημαντικά στοιχεία: πρώτον υπάρχει χρηματοδότηση και δεύτερον το ίδιο το κράτος στον πολίτη και στέλνει μήνυμα και τον παραπέμπει να κάνει συγκεκριμένες εξετάσεις, κάτι δείχνει «μια αλλαγή του τρόπου που το κράτος λειτουργεί, μια αλλαγή φιλοσοφίας».

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για τη διεύρυνση του πρωτοβουλίας προληπτικής ιατρικής. Μελλοντικά, αναμένεται να ενσωματωθούν προληπτικές ιατρικής με μελλοντικές εξετάσεις και για άλλες παθήσεις, αρχικά για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «είναι δεδομένο ότι χρειάζεται εμείς ως κράτος να σχεδιάσουμε καλά προγράμματα εκμάθησης αυτών των νέων μέσων σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες».

Πώς και ποιοι θα πάρουν έως 600 ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Power Pass

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Επιστρέφεται το 60% του αυξημένου κόστους ρεύματος για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 αλλά προσοχή: αφορά τις επιβαρύνσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί από το κράτος και από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το επίδομα δίνεται σε όσους είχαν συνολική αύξηση ρεύματος κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πάνω από 30 ευρώ και το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ ανά καταναλωτή.

Για τη καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020.

Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος φορολογική δήλωση θα πρέπει να το πράξουν πριν την υποβολή της αίτησης για το Power Pass καθώς, θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, που αποκτήθηκε το 2021.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet.

Επιβεβαίωση ή επικαιροποίηση στοιχείων για την κύρια κατοικία, τον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Επίσης θα πρέπει:

Να διορθώσετε τυχόν λάθη η παραλείψεις στα στοιχεία για την κύρια κατοικία σας

Να αναγράψετε τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN)

Να πιστοποιήσετε την ορθότητα των στοιχείων και να οριστικοποιήσετε την υποβολή της αίτησης.

Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για τις χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία θα διαβιβαστούν στη πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιοι κινδυνεύουν με «τσουχτερά» πρόστιμα

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την επιδότηση στο ρεύμα και το Power Pass, που επιστρέφει έως και 600 ευρώ σε καταναλωτές. Η επιδότηση για το ρεύμα αφορά την περίοδο κατανάλωσης από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι πολίτες που κινδυνεύουν με «τσουχτερά» πρόστιμα. Ισχύει για όσους διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, ότι κατά την αίτησή τους για το power pass, υπέβαλαν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, σε πιθανό έλεγχο όποιος δώσει ψευδή στοιχεία απειλείται με πρόστιμο διπλάσιο της ενίσχυσης που έλαβε. Έτσι, κάποιος που θα λάβει το ανώτατο ποσό της επιδότησης, που είναι τα 600 ευρώ, και διαπιστωθεί ότι δεν ήταν καθόλα νόμιμος κατά την αίτηση, θα κληθεί να πληρώσει 1.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βεβαιώνει το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και εκδίδει την σχετική ταυτότητα οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), κατόπιν σύνταξης χρηματικού καταλόγου από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Τα ποσά μετά την είσπραξή τους εμφανίζονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1590789001 “Λοιπές επιστροφές Ποσών”».

Ποιοι «κόβονται» από το επίδομα ρεύματος

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, δύο είναι οι περιπτώσεις που «κόβονται» από την επιδότηση:

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζεται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά σε παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.