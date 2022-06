Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αλεξάνδρου: Ασφυκτικός ο θάνατος Μαλένας και Ίριδας, αλλά... (βίντεο)

Οι εξελίξεις για την υπόθεση της Πάτρας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο Παντελεήμων Αλεξάνδρου, Ιατροδικαστής, μίλησε για την πολύκροτη υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα που έχασαν αιφνίδια τη ζωή τους στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Όσον αφορά τον θάνατο από ασφυξία, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, που αναμένονται, ο ιατροδικαστής τόνισε: “Ο ασφυκτικός θάνατος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Η διερεύνηση που έγινε, είναι εάν θα μπορούσε να είναι ασφυκτικός θάνατος από έναν εξωγενή παραγοντα ή έναν ενδογενή. Σαφώς και οφείλουν μέσα στις παρατηρησεις της ιατροδικαστικής έρευνας, την αιτία της ασφυξίας. “

Σχετικά με την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων από την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου δήλωσε: ‘Στο τρίτο παιδί αμφισβήτησαν ακόμη και τα αποτελέσματα της κεταμίνης, λογικά θα περιμένουμε και την αμφισβήτηση και αυτών των αποτελεσμάτων.

Αυτό σημαίνει πως θα απαντήσουν οι εντολείς της Ρούλας Πισπιρίγκου και έπειτα "οι επιστήμονες θα ανταπαντήσουν πάνω στις αμφισβητήσεις.”

Και ο Σταύρος Μπαλάσκας, Συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας, μίλησε για τις εξελίξεις που αναμένονται στην υπόθεση των τριών αδερφών στην Πάτρα:

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση ανέφερε χαρακτηριστικά: “Η αστυνομία έχει επικοινωνήσει για όλους, μόλις οι ιατροδικαστές ανακοινώσουν το πόρισμα, εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι.”

Στη συνέχεια, δήλωσε πως το ένα σενάριο είναι οι θάνατοι να είναι έγκλημα. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή, πρέπει να δοθούν οι δολοφόνοι.

Όσον αφορά τη στάση του Μάνου Δασκαλάκη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, πιστεύει στην ενοχή της Ρούλας Πισπιρίγκου, ανέφερε πως δεν το γνωρίζει επίσημα αυτό.

Σχετικά με τη μητέρα της, ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, είπε πως η μητέρα της πιστεύει στην αθωότητά της.

Για τις καταθέσεις στην Πάτρα, δήλωσε: “Οτιδήποτε γίνεται τώρα είναι συμπληρωματικό για τη δικογραφία. Ανα πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι συμπληρωματικό που να ρίξει φως στην υπόθεση.

