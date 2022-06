Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η εξαφάνιση του Κωνσταντή και ο πυροβολισμός του Θανάση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξελίξεις που "κόβουν" την ανάσα στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Πάρτε μία γεύση...

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Δρόσω μαθαίνει την πρόθεση του Κωνσταντή και ανάμεσά τους ξεσπάει έντονος καυγάς. Η είδηση για την επίθεση στον Θανάση πέφτει σαν βόμβα και τους αναστατώνει όλους. Ο Κωνσταντής εξαφανίζεται κι όλοι ανησυχούν, ενώ ο εισαγγελέας δέχεται μια παράξενη επίσκεψη για μια ακόμα πιο παράξενη καταγγελία. Η απάτη του Δούκα, με τον ψεύτικο εκβιασμό, θα ξεσκεπαστεί με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Ο Θανάσης, μετά τον πυροβολισμό του, μπαίνει στο χειρουργείο και παλεύει για τη ζωή του. Θα τα καταφέρει;

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για ακρίβεια: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις

Ηπατίτιδα - Πάτρα: Συναγερμός για παιδί με συμπτώματα

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Gallery