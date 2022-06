Παράξενα

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Πως συνέβη το δυστύχημα με θύμα την άτυχη γυναίκα, η οποία, όπως αναφέρεται, προσπάθησε να μπει στο σπίτι της, από το μπαλκόνι γειτονικού διαμερίσματος.

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια μιας 36χρονης γυναίκας, να μπει στο σπίτι της από το μπαλκόνι του διπλανού διαμερίσματος, έχοντας ξεχάσει – σύμφωνα με πληροφορίες – τα κλειδιά της.

Η 36χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, όταν όπως όλα δείχνουν ζαλίστηκε κι έχασε την ισορροπία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 20:30, στο Παγκράτι, σε πολυκατοικία επί της οδού Αττάλου, στον αριθμό 5.

Στο σημείο επικράτησε πανικός κι αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

