Mακαρονάδα με κοτόπουλο και κολοκύθι από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Τα μυστικά για την απόλυτη, καλοκαιρινή μακαρονάδα, έδωσε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος μας προτείνει ένα άκρως καλοκαιρινό πιάτο, που θα απολαύσουν οι λάτρεις της μακαρονάδας!

Στήθος κοτόπουλο, τοματίνια, τριμένη τομάτα κολοκύθια και λίγη κρέμα γάλακτος, δίνουν στα λιγκουίνι την πιο καλοκαιρινή και ελαφριά γεύση όπως μας περιγράφει ο σεφ της εκπομπής.

