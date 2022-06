Παράξενα

Θεσσαλονίκη: 90χρονος μήνυσε την σύζυγο του για ξυλοδαρμό (βίντεο)

Με δέρνει σπίτι εδώ και 10 χρόνια, καταγγέλλει ο υπέργηρος. Τι ισχυρίζεται η 89χρονη. Τι λέει γειτόνισσα του ζεύγους.

Ελεύθερη αφέθηκε η 89χρονη, η οποία συνελήφθη ύστερα από μήνυση που υπέβαλε εναντίον της ο 90χρονος σύζυγός της που την κατήγγειλε για ξυλοδαρμό. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έκανε δεκτό το αίτημά της για αναβολή και ήρε την κράτησή της.

Η ίδια, διά του συνηγόρου της, φέρεται να ισχυρίζεται ότι η υπόθεση εμφανίζεται διογκωμένη και αποδέχεται κάποια περιστατικά που συνέβησαν κατά το παρελθόν. Κατηγορείται, σύμφωνα με την ποινική δίωξη που της απαγγέλθηκε, για σωματική βλάβη σε βάρος συζύγου και έκθεση.

Είχε προηγηθεί μήνυση του 90χρονου σε αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος υφίσταται κακοποιητική συμπεριφορά εδώ και δέκα χρόνια, κι ότι τα τελευταία δύο 24ωρα δεν τον σιτίζει.

Τους ισχυρισμούς του φέρεται να επιβεβαίωσε γειτόνισσα του ζεύγους, η οποία εξεταζόμενη από αστυνομικούς, δήλωσε πως παρακολουθεί τα όσα διαδραματίζονται και κατά το τελευταίο επεισόδιο που έγινε το απόγευμα του Αγίου Πνεύματος -για το οποίο ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία- φώναζε στην ηλικιωμένη να σταματήσει, αλλά εκείνη, όπως ανέφερε, δεν απάντησε και συνέχισε να τον χτυπάει.

