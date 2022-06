Πολιτική

Νίκος Παππάς: παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες

Μαζί του παραπέμπεται ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, οι αποκαλύψεις του οποίου ήταν καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου του Ειδικού Δικαστηρίου του για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016 παραπέμπονται ο πρώην Υπουργός Νίκος Παππάς και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας.

Με αμετάκλητο βούλευμα, το οποίο δημοσιεύτηκε το μεσημέρι της Τρίτης, το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υπουργού επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Νίκος Παππάς είναι η παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος και αφορά τους χειρισμούς του στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών που διεξήχθη το 2016 και στη συνέχεια ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η υπόθεση μπήκε στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης το καλοκαίρι του 2020 μετά από τις καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα ότι καθ' υπόδειξη του Νίκου Παππά υπήρξε εικονική συναλλαγή με τον λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό CCC της οικογένειας Χούρι, προκειμένου να εξασφαλίσει ο ίδιος την απαραίτητη εγγυητική επιστολή των 3 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κανάλι δικής του επιρροής.

Μαζί με τον Νίκο Παππά παραπέμπεται να δικαστεί και ο Χρήστος Καλογρίτσας για συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος.

Οι διώξεις είχαν ασκηθεί από την ολομέλεια της Βουλής καθώς είχε προηγηθεί η σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Έτσι λοιπόν, μετά την έκδοση του αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος, η Βουλή θα κληρώσει τους ανώτατους δικαστικούς που θα δικάσουν την υπόθεση και το Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να συγκροτηθεί με την έναρξη του δικαστικού έτους, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής:

«Ο προεκλογικός σχεδιασμός της ΝΔ και η εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αφού ο κορμός του κατηγορητηρίου κατέρρευσε στην Προανακριτική παρωδία, τώρα στήνουν ειδικά δικαστήρια για δήθεν πλημμέλημα. Όσα σενάρια και να απεργάζεται ο κ. Μητσοτάκης, μήπως και ξεφύγει από την ακραία ακρίβεια και τη μείωση των εισοδημάτων που κάνουν τη ζωή του κόσμου αβίωτη, οι πολίτες γνωρίζουν: Επί ΣΥΡΙΖΑ το Δημόσιο εισέπραξε πάνω από 200 εκατ. ευρώ από την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών και τη φορολογία, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, με έναν νόμο που είναι ακόμα σε ισχύ και επί ΝΔ. Επί Μητσοτάκη συμβαίνει το αντίθετο. Το Δημόσιο αντί να εισπράττει, πληρώνει με κάθε λογής λίστες Πέτσα να νομιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε Μέσα χωρίς ίχνος κριτηρίων, για να αποθεώνουν την κυβέρνησή του. Και έχουν το θράσος και μιλούν για την ελευθερία του Τύπου οι ξεδιάντροποι που διώκουν και παρακολουθούν δημοσιογράφους και έχουν ρίξει τη χώρα στην τελευταία θέση της Ευρώπης και στην 108η παγκοσμίως».

Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει καθημερινά, ότι δεν πιστεύει στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Το έδειξε έμπρακτα όταν κυβερνούσε, με το παραδικαστικό κύκλωμα που έφτιαξε, το αποδεικνύει σήμερα με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη και με τις απειλές που εκτοξεύουν στελέχη του για «την επόμενη φορά που θα είναι αλλιώς». Η Νέα Δημοκρατία σέβεται απολύτως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ενώπιον της οποίας βρίσκονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με κατηγορίες για πλημμελήματα και κακουργήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και περιμένουμε την ετυμηγορία της».

