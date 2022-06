Οικονομία

Σταϊκούρας σε Λίντνερ: Ανθεκτική η Ελλάδα, εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας

Η Ελλάδα έχει πάψει πλέον να αποτελεί την εξαίρεση στην ευρωζώνη, υπογράμμισε ο υπ. Οικονομικών, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του Κριστιάν Λίντνερ.

«Η νέα κρίση πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία από τους στόχους που έχουμε θέσει και η Ελλάδα παύει να τοποθετείται πλέον ως εξαίρεση στην ευρωζώνη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μετά τη συνάντησή του, στο υπουργείο, με τον Γερμανό ομόλογό του Κρίστιαν Λίντνερ.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Περίοδο που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κρίσεις, με τελευταία αυτή που προέκυψε από την απολύτως καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κρίσεις που διαμορφώνουν περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, με ισχυρές αναταράξεις και μεγάλες προκλήσεις. Σε αυτό το ρευστό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία άντεξε, προσαρμόστηκε, ανέκαμψε, ενδυναμώθηκε, αναβαθμίστηκε».

Ο υπουργός έκανε αναφορά στις έως τώρα εξελίξεις στην οικονομία και επεσήμανε ότι «στην παρούσα- ευρύτατα δυσχερή- συγκυρία, επιδιώκουμε την ευστάθεια των δημόσιων οικονομικών, παράλληλα ενισχύοντας, με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και εργαλεία». Αναφέρθηκε, επίσης, στην επικείμενη έξοδο της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί μεθαύριο, στο Eurogroup και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα, μετά τις πολύχρονες θυσίες της κοινωνίας και μέσα από την συστηματική προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, επιδεικνύοντας σταθερότητα και διαθέτοντας ανθεκτικότητα».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι στη σημερινή συγκυρία «απαιτούνται ευρωπαϊκές, διορατικές και αποφασιστικές πολιτικές λύσεις. Λύσεις για το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρώπης, που θα ενσωματώνουν τα διδάγματα παλαιών και νέων εμπειριών».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Σταϊκούρας έκανε ιδιαίτερο λόγο για την ανάγκη για κοινή, ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των τάσεων αναθεωρητισμού. «Σημειώνω, την απαράδεκτη, αυθαίρετη και προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, που αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ενωμένη Ευρώπη οφείλει να θυμάται ότι η Ελλάδα πάντα φύλαγε τις Θερμοπύλες της Ελλάδας και της Ευρώπης, και θα είναι έγκαιρα συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

