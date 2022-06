Κόσμος

Τουρκία - Μπαχτσελί: θα δείτε πόσο βαθιά είναι τα νερά του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθεία "επίθεση" από τον ακροδεξιό εταίρο του τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας.

Πυροδοτώντας νέο γύρο "επιθέσεων" προς τη χώρα μας, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προχώρησε σε νέες δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο ακροδεξιός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε συγχαρητήρια για την "πύρινη" ομιλία του, στον Τούρκο Πρόεδρο στην Εφεσό που είχε πει στην Ελλάδα «δεν αστειευομαι» και συνέχισε με ευθείες απειλές.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Η ιστορική ομιλία του Προέδρου μας στην Έφεσο με έκανε να νιώσω περήφανος και συγκινημένος ταυτόχρονα. (σ.σ. Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε πει ‘δεν αστειεύομαι’). Συγχαρητήρια στον Πρόεδρό μας. Λέω στην Ελλάδα που έχει κάνει την αδικία και την ανομία οδικό της χάρτη στην απέναντι όχθη του Αιγαίου: Για μας είναι παιχνιδάκι να βάλουμε στη θέση τους εκείνους που δεν έχουν μυαλά.

«Η Ελλάδα, που έχει κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τη συντριβή η οποία είναι αποτέλεσμα των βαριών συνεπειών. Ας μην προσπαθήσει κανείς να δοκιμάσει τις δυνάμεις μας. Όσοι ονειρεύονται να βομβαρδίσουν τις γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη θα δουν την Αθήνα να πέφτει στα κεφάλια τους και θα δουν πόσο βαθιά είναι τα νερά του Αιγαίου. Η πρότασή μας είναι πρώτα από όλανα περάσουμε τη νομοθεσία περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και να τον δηλώσουμε στους συνομιλητές της.

Πρέπει να ορίσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη που δεν είναι στα χωρικά ύδατα. Πρέπει να ανακοινώσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, πρέπει να δείξουμε τους γεωγραφικούς σχηματισμούς στη Θάλασσα των Νησιών (εννοεί το Αιγαίο) στους ναυτικούς χάρτες. Στο τρίτο στάδιο, θα πρέπει να κάνουμε μια επ' αόριστον ανακοίνωση της Navtex που θα καλύπτει τις περιοχές στις οποίες η Τουρκία έχει κυριαρχία."

Ειδήσεις σήμερα:

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Τροχαίο δυστύχημα: Πήγαιναν στην εκκλησία και κατέληξαν σε γκρεμό