Οικονόμου: Η Ελλάδα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και απαιτεί το ίδιο από τους γείτονες της

«Με μυθεύματα και έωλους ισχυρισμούς δεν πλήττονται στο ελάχιστο τα ελληνικά δίκαια», το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Άγκυρα.

«Η χώρα μας αναπτύσσει ηγετικό ρόλο ως παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην ΝΑ Ευρώπη και ως συνδιαμορφωτής των συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της περιοχής. Τον κομβικό αυτό ρόλο της πατρίδας μας ανέδειξε και η σύνοδος κορυφής της διαδικασίας συνεργασίας για την ΝΑ Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικό της σημασίας της συνόδου και απόδειξη του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας υπήρξε το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εκπροσωπήθηκαν σε ανώτατο επίπεδο 11 από τα 12 μέλη της διαδικασίας, 6 Πρόεδροι, 4 πρωθυπουργοί και 1 αναπληρωτής πρωθυπουργός, ενώ συμμετείχε ως παρατηρητής ο Σαρλ Μισέλ και στο δείπνο ο καγκελάριος της Γερμανίας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αυτό είναι η απόδειξη του αυξημένου ειδικού βάρους της χώρας μας ως αποτέλεσμα της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία χρόνια αλλά και της ενισχυμένης αποδοχής που τυγχάνει διεθνώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης» πρόσθεσε.

Επισήμανε ότι είναι σημαντικό ότι στη διάρκεια της συνόδου επιβεβαιώθηκε και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής και υιοθετήθηκε κοινή διακήρυξη στην οποία καταγράφεται η δέσμευση των συμμετεχόντων στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τις αξίες του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης. «Η διακήρυξη περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δράσεις σε πεδία όπως η ασφάλεια απέναντι σε παλιές και νέες απειλές, η ενεργειακή ασφάλεια καθώς και η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη» είπε.

Αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η Ελλάδα σέβεται απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνής συνθήκες, απόλυτα και ανυποχώρητα. Και ακριβώς γι' αυτό απαιτεί τα ίδια από τους γείτονές της αλλά και από τη διεθνή κοινότητα.

«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητα και απόλυτα προστατευμένα αλλά και κατοχυρωμένα τόσο νομικά όσο και ιστορικά. Με μυθεύματα και έωλους ισχυρισμούς δεν πλήττονται στο ελάχιστο τα ελληνικά δίκαια. Κανείς δεν αποδέχεται και δεν στηρίζει τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς και την επιθετικότητα, η οποία οδηγεί την γείτονα σε απομόνωση και περιθωριοποίηση.

Η χώρα μας είναι δύναμη ασφάλειας, ελευθερίας και δικαίου στην ΝΑ Μεσόγειο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμπέδωση της διεθνούς σταθερότητας. Η αποτρεπτική μας ισχύ είναι υπέρ επαρκής προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η Ελλάδα δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε λεκτικούς διαξιφισμούς με την Τουρκία, οι οποίοι είναι αντιπαραγωγικοί και εκτός του κεκτημένου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Ενημερώνουμε τους διεθνής οργανισμούς, τους συμμάχους και τη διεθνή κοινότητα για την τουρκική επιθετικότητα βρίσκοντας σταθερή κατανόηση και υποστήριξη παντού» δήλωσε.

«Για όλους αυτούς τους λόγους δεν πανικοβαλλόμαστε αλλά και δεν εφησυχάζουμε. Η σοβαρότητα η εθνική ομοψυχία, η πολιτική σταθερότητα είναι βασικές μας προτεραιότητες» συμπλήρωσε.

