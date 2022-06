Παράξενα

Αρκούδα κάνει… μονόζυγο σε δέντρο για να φάει κεράσια (βίντεο)

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με την "προσπάθεια" καφέ αρκούδας να φτάσει και να φάει το αγαπημένο της φρούτο...

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψε πολίτης με το κινητό του στην Καστοριά, με μία καφέ αρκούδα να σκαρφαλώνει σε δέντρο για να φάει κεράσια.

Η αρκούδα κάνει… μονόζυγο σε δέντρο για να φάει κεράσια, όπως φαίνεται και στο απίθανο βίντεο κοντινής λήψης στο Δισπηλιό Καστοριάς, το οποίο ανήκει στον Νίκο Κωστάρα.

Η καφέ αρκούδα κατέχει την ευρύτερη κατανομή παγκοσμίως από όλα τα άλλα είδη αρκούδας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 350 – 400. Ζουν σε δύο ανεξάρτητους πληθυσμούς, οι οποίοι δεν επικοινωνούν γεωγραφικά μεταξύ τους. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός ζει στην ευρύτερη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου ενώ ο άλλος στην οροσειρά της Ροδόπης.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται σταθερές ενδείξεις για παρουσία αρκούδας στον άξονα Βόρα – Ολύμπου και στη Στερεά Ελλάδα μέχρι και την ορεινή Ναυπακτία. Περιοχές που τα τελευταία 70 χρόνια δεν υπήρχε καμία καταγραφή. Στην Καστοριά πάντως οι καφέ αρκούδες επισκέπτονται συχνά κατοικημένες περιοχές, σε μια προσπάθεια να βρουν τροφή.

Πηγή: kozanimedia

