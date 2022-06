Αθλητικά

Βερολίνο - Σάκκαρη: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Γαλλίδα αντίπαλο της.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο της Γαλλίδας Λεολιά Ζανζάν και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του διεθνούς τουρνουά του Βερολίνου.

Η Ελληνίδα τενίστρια, που είναι Νο2 στο ταμπλό (επικεφαλής είναι η Τυνήσια Ονς Ζάμπερ) επικράτησε με 6-3, 6-2 της 27χρονης αντιπάλου της (Νο 160 στην παγκόσμια κατάταξη) σε 1 ώρα και 22 λεπτά και πέρασε στη φάση των «16».

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ντάρια Σάβιλ από την Αυστραλία, Νο 104 στον κόσμο, η οποία προκρίθηκε νικώντας την Ελβετίδα Τζιλ Τάιχμαν 6-7, 7-5, 6-2.

Οι δύο παίκτριες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στις αρχές του χρόνου, στο Ιντιαν Ουέλς, όπου όμως η Σάβιλ εγκατέλειψε πρόωρα τον αγώνα.

