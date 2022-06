Αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο... κινητό

Τεχνολογία - Επιστήμη

Άλλη μία ψηφιακή καινοτομία προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Έρχεται ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης θα βρίσκονται στο κινητό μας τηλέφωνο μέσα στον Ιούλιο σε μια εφαρμογή τύπου wallet, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, «ήδη είχαμε κάνει έναν πιλότο σε σχέση με την ταυτότητα από τα περασμένα Χριστούγεννα σε σχέση με τον Covid, εκεί όπου είχαμε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούσε κάποιος να προσθέσει και την ταυτότητά του. Τώρα η ταυτότητα θα αποκτήσει κανονική μορφή κι εντός της χώρας θα μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με την ταυτότητά του και το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό του».

Όπως εξήγησε ο υπουργός στο επόμενο διάστημα θα είναι σε φάση εφαρμογής ο Ενιαίος Αριθμός του Πολίτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, θα μπαίνει ο πολίτης στο gov.gr στην εφαρμογή θα βάζει τους κωδικούς του και θα κατεβάζει την αστυνομική του ταυτότητα και το δίπλωμα και θα τα έχει στο κινητό του. Διευκρίνισε ότι οι πολίτες θα χρειάζεται να γνωρίζουν ένα μόνο μοναδικό αριθμό «θα έχουμε τον ΑΦΜ συν τρία ψηφία μπροστά από τον ΑΦΜ. Αυτός ο αριθμός θα γραφτεί στις νέες ταυτότητες. Με τη νέα ταυτότητα θα μπορώ να κάνω προβολή του κωδικού QR που θα έχει και ο αρμόδιος κρατικός λειτουργός θα αλληλεπιδρά με αυτόν τον κωδικό» είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «η ταυτότητα είναι ένα μέσο ταυτοποίησης στον φυσικό κόσμο, η πιο ουσιαστική ταυτότητα είναι η ταυτότητα που έχουμε για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όλα γίνονται ψηφιακά πλέον».

