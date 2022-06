Αθλητικά

Europa Conference League - Κλήρωση: τα ζευγάρια του α' προκριματικού γύρου

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια για τον 1ο προκριματικό γύρο του φετινού Europa Conference League.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην έδρα της UEFA στη Νιόν, η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League για την περίοδο 2022-23.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι τα εξής:

Αλασκερτ (Αρμενία)-Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

Λέχια Γκντανσκ (Πολωνία)-Ακαντέμια Πάντεφ (Β. Μακεδονία)

Ιντερ Τουρκού (Φινλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)-Πάιντε Λιναμεεσκόντ (Εσθονία)

Πανεβέζις (Λιθουανία)-Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)

Λάτσι (Αλβανία)-Ισκρα Ντανίλοβγκραντ (Μαυροβούνιο)

Λιεπάγια (Λετονία)-Γκιλάνι (Κόσοβο)

Σφιντούλ Γκεόργκε (Μολδαβία)-Μούρα (Σλοβενία)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Ντίλα Γκόρι (Γεωργία)

Ρουζόμπεροκ (Σλοβακία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)-Λάπι (Κόσοβο)

Γκζίρα Γιουνάιτεντ (Μάλτα)-Ατλέτικ Κλαμπ ντ΄Εσκάλδες (Ανδόρα)

Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)-Β36 Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε)

Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)-Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο)

Λάρνε (Β. Ιρλανδία)-Σεντ Τζόζεφς (Γιβραλτάρ)

Μπρεϊνταμπλίκ (Ισλανδία)-Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

Ντουναϊσκα Στρέντα (Σλοβακία)-Κλίφτονβιλ (Β. Ιρλανδία)

Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε)-Γιουρόπα (Γιβραλτάρ)

Μπάλα Τάουν (Ουαλία)-Σλίγκο Ρόβερς (Ιρλανδία)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Φόλα Ες (Λουξεμβούργο)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Ντέσιτς (Μαυροβούνιο)

Τρε Πένε (Σαν Μαρίνο)-Τούζλα Σίτι (Βοσνία)

Σαμπουρτάλο (Γεωργία)-Παρτιζάνι (Αλβανία)

Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Αραράτ Γερεβάν (Αρμενία)

Φλοριάνα (Μάλτα)-Πετροκούμπ Χιντσέστι (Μολδαβία)

Πογκόν Σέτσιν (Πολωνία)-KR Ρέικιαβικ (Ισλανδία)

ΗΒ Τόρσαβν (Νησιά Φαρόε)-Νιουτάουν (Ουαλία)

Μάγκπις (Γιβραλτάρ)-Κρουσέιντερς (Β. Ιρλανδία)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Σεϊναγιόκι (Φινλανδία)

Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)-Ρίγα FC (Λετονία)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 7 Ιουλίου και οι ρεβάνς στις 14 του ίδιου μήνα. Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται στον 2ο προκριματικό γύρο (στον οποίο θα μετάσχουν ο ΠΑΟΚ και ο Αρης), η κλήρωση του οποίου θα γίνει αύριο το μεσημέρι (15/6, 14:00).

