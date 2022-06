Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του διημέρου

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε σημαντικά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και σήμερα Τρίτη, η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τρίτη, για τις προηγούμενες 48 ώρες, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 8.083 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Την Δευτέρα και την Τρίτη, στην Αττική διαγνώστηκαν συνολικά 5.334 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 417 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Κέρκυρας

Κορινθίας

Λάρισας

Ρόδου

Χανίων.

Ανησυχία λόγω της νέας αύξησης του ιικού φορτίου σε ορισμένες περιοχές, προκαλούν τα ευρήματα από την έρευνα στα λύματα των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

