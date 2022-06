Κοινωνία

Μάλια: Φυλακίστηκε πατέρας για βιασμό της κόρης του - Στο πλευρό του στάθηκε η 34χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 70χρονος Βρετανός που κατηγορείται για τον βιασμό της 34χρονης κόρης του, με την οποία το τελευταίο διάστημα έκανε διακοπές στο νησί και πιο συγκεκριμένα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ο 70χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκιση του.

Μάλιστα, στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκε και η κόρη του για να του συμπαρασταθεί.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν η 34χρονη προχώρησε σε καταγγελία βιασμού, χωρίς όμως να υποδεικνύει τον πατέρα της.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών αρχών και την εξέταση ακόμη και βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία που είχαν διασκεδάσει πατέρας και κόρη το επίμαχο βράδυ, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον οδήγησαν το περασμένο Σάββατο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για βιασμό, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί στην ανακρίτρια Ηρακλείου και είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 8083 νέα κρούσματα την Δευτέρα και την Τρίτη

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

“Το Πρωινό” - Liam Ireland: κακοποιήθηκα σεξουαλικά από προπονητή μου (βίντεο)