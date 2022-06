Υγεία - Περιβάλλον

Αιμοδοσία - Σακελλαροπούλου: Πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης η προσφορά αίματος

Η Προεδρία της Δημοκρατίας διοργάνωσε και φέτος εθελοντική αιμοδοσία, με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Το μήνυμα της Κ. Σακελλαροπούλου.



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Προεδρία της Δημοκρατίας διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), παρουσία και της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Η κ. Σακελλαροπούλου συνεχάρη τους πολυάριθμους εθελοντές αιμοδότες από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και από την Προεδρία της Δημοκρατίας, που συμμετείχαν στη δράση με κεντρικό μήνυμα «Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης» και δήλωσε ότι «η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή στους πάσχοντες συνανθρώπους μας». Παράλληλα, τόνισε ότι «πρέπει να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να γίνουν τακτικοί αιμοδότες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που οι ανάγκες είναι αυξημένες» και κατέληξε λέγοντας ότι «διαθέτοντας μόλις δέκα λεπτά από τον χρόνο μας, κάνουμε ένα πολύτιμο δώρο σε ολόκληρη την κοινωνία».

Ειδικότερα, στη δήλωσή της η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε:

«Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, διοργανώσαμε, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για τρίτη συνεχή χρονιά, εθελοντική αιμοδοσία στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, με τη συμμετοχή συστηματικών αιμοδοτών και υπαλλήλων της Προεδρίας».

«Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης που χαρίζει ζωή στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να γίνουν τακτικοί αιμοδότες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που οι ανάγκες είναι αυξημένες. Διαθέτοντας μόλις δέκα λεπτά από τον χρόνο μας, κάνουμε ένα πολύτιμο δώρο σε ολόκληρη την κοινωνία».

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Έκκληση για ενδυνάμωση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά σήμερα, Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, υπενθυμίζοντας την σπουδαιότητα της εθελοντικής προσφοράς αίματος και απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους νέους να στηρίξουν την προσπάθεια του για ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και την τεράστια εμπειρία στη διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών, προσπαθεί καθημερινά με συνεχείς δράσεις να ευαισθητοποιήσει και να παροτρύνει τον κόσμο, ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες, να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, εστιάζοντας σε σχολεία, αθλητικά σωματεία, εταιρείες, οργανισμούς και φορείς. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεξαγωγή αιμοδοσιών εκτός νοσοκομειακών κτηρίων, προκειμένου οι συμπολίτες μας να εξοικειωθούν και να αντιμετωπίσουν τις αιμοδοσίες ως μία καθημερινή πράξη, η οποία ωστόσο αποτελεί το υπέρτατο αγαθό για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Το μήνυμα του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη: «Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε τη φοβία, την προκατάληψη, την άγνοια, ώστε να ενισχυθεί η εθελοντική αιμοδοσία εν μέσω πανδημίας. Η αιμοδοσία είναι μία υπέρτατη πράξη αγάπης, καθώς το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται, μόνο χαρίζεται. Καλούμε τους νέους να έρθουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, να χαρίσουν ελπίδα, να χαρίσουν ζωή.»

