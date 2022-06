Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Αντιπαράθεση Ακάρ – Ελλήνων βουλευτών

Βολές του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και αντίδραση βουλευτών της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, κατά τη Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και της Κοινής Συνάντησης της Ειδικής Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, υπήρξε αντιπαράθεση με Έλληνες βουλευτές. Λιθουανοί και Ισπανοί βουλευτές είπαν στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας: «Η κατοχή σας συνεχίζεται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Εκείνος αμέσως αντέδρασε λέγοντας: «Αν λέτε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι κατεχόμενο, σημαίνει ότι θέλετε καβγά εξαρχής. Η Τουρκία δεν είναι κατακτητής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μέχρι το 1974 έγιναν σφαγές και πραξικοπήματα. Οι ζωές, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνοκυπρίων, κινδύνευσαν. Πραγματοποιήσαμε την Ειρηνευτική Επιχείρηση το 1974. Από το 1974 μέχρι σήμερα, τόσο ο νότος όσο και ο βορράς ζουν με ηρεμία και γαλήνη. Πρέπει να το δείτε αυτό. Δεν πρέπει να είστε προκατειλημμένοι. Παρόλες τις ελλείψεις του, οι Τούρκοι αποδέχθηκαν το Σχέδιο Ανάν του ΟΗΕ ως λύση το 2014. Η ελληνική πλευρά δεν το δέχτηκε».

Σύμφωνα επίσης με τον τουρκικό ΥΠΑΜ, Έλληνας βουλευτής του είπε «Η τουρκική πολεμική αεροπορία πετά πάνω από τα ελληνικά νησιά» και ο Χουλούσι Ακάρ απάντησε: «Ελληνικά αεροσκάφη εισήλθαν στην ηπειρωτική μας χώρα στις 27 Απριλίου και παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας σε Ντάτσα, Ντιντίμ και Ντάλαμαν. Έρχεστε από την ηπειρωτική Ελλάδα στην ηπειρωτική Τουρκία και παραβιάζετε τον εναέριο χώρο μας, τί περιμένετε να κάνουμε από εδώ και πέρα; Υπάρχουν εικόνες ραντάρ, τις έχουμε μοιραστεί με τις συμμαχικές χώρες. Τους πληρώσαμε στις 28 Απριλίου».

Ο Τούρκος Υπουργός κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα ότι εκπαιδεύει Κούρδους τρομοκράτες στο Λαύριο. Αμέσως παρενέβη Έλληνας βουλευτής λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο». Ο Τούρκος Υπουργός ανταπάντησε: «Μην λέτε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει το στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα».

Ο Χουλούσι Ακάρ υποστήριξε ότι η Τουρκία δηλώνει πάντα και επιμόνως ότι είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και του διαλόγου. «Ένας τρόπος είναι οι διερευνητικές επαφές, ο άλλος είναι οι συναντήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης και ένας τρίτος οι συναντήσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», ανέφερε σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Άμυνας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Χουλούσι Ακάρ είπε ότι περιμένουν την ελληνική πλευρά στην Άγκυρα για την τέταρτη συνάντηση για τα ΜΟΕ. «Ωστόσο, για δύο χρόνια δεν λάβαμε απάντηση. Υποστηρίξτε αυτές τις συναντήσεις, μιλήστε για αυτό το θέμα στη βουλή σας όταν επιστρέψετε, ας βρούμε μαζί ως τουρκο-ελληνικά κόμματα λύσεις στα προβλήματα».

Στο τέλος, ένας από τους Έλληνες βουλευτές είπε «δεν θα σας πω κι ευχαριστώ» και τότε ο υπουργός Ακάρ είπε: «Δεν αποτελεί δείγμα ελληνικής ευγένειας αυτό».

Τζάκρη: Εξωφρενικό να θέτει η Τουρκία θέμα κυριαρχίας των νησιών

Παρέμβαση κατά την συνεδρίαση της Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ για την Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή στην Κωνσταντινούπολη, έκανε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ κ. Θεοδώρα Τζάκρη σήμερα ,κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της Υποεπιτροπής της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ για την Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή που συνεδριάζει από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη, παρενέβη κατά την συζήτηση του ειδικού θέματος της Ενεργειακής Πολιτικής της Τουρκίας με κύριο ομιλητή τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Φατίχ Ντομέζ, ο οποίος προκάλεσε την ελληνική αντιπροσωπεία, κάνοντας λόγο «για το αμφισβητούμενο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας θέμα των νησιών».

Είχε προηγηθεί η συζήτηση του ειδικού θέματος των προτεραιοτήτων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας με κύριο ομιλητή τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος είχε προκαλέσει ευθέως την ελληνική πλευρά με τις δηλώσεις του για δήθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης των νησιών. Η συζήτηση τερματίστηκε πρόωρα καθώς ο κ. Ακάρ, επικαλούμενος ανειλημμένες υποχρεώσεις, αποχώρησε χωρίς να δοθεί ο λόγος σε όλα τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας που τον ζήτησαν. Η κα Τζάκρη είπε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε

Καθώς η προηγούμενη συνεδρίαση τερματίστηκε πρόωρα από τον Υπουργό Άμυνας τον κ. Ακάρ, θα ήθελα να επισημάνω ότι σε όλους τους βουλευτές-μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο των εργασιών αυτής, θα πρέπει να επιτρέπεται να παίρνουν τον λόγο και να μιλούν ιδιαίτερα μάλιστα ενάντια σε απειλές της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και ειδικότερα των νησιών της.

Oι κατηγορίες για δήθεν υποχρέωση αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών είναι απαράδεκτες, ειδικά όταν προέρχονται από μια χώρα που απειλεί ενεργά τα ελληνικά νησιά με παραβιάσεις κάθε μέρα. Την στιγμή που στα παράλια της Τουρκίας υπάρχει η 4η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, η οποία διαθέτει και αποβατικό στόλο και εκτελεί κάθε χρόνο ασκήσεις στα παράλια της Τουρκίας (η γνωστή σε όλους EFES), αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο νόμιμης άμυνας στη βάση του άρθρου 51 του ΟΗΕ. Eπιπλέον είναι απολύτως απαράδεκτο η Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα ότι, σε αυτήν την εξωφρενική βάση, θα θέσει θέμα κυριαρχίας νησιών.

Κύριε Υπουργέ Ενέργειας

Δυστυχώς η Τουρκία επιδίδεται σε μια πολιτική υπερπτήσεων και παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου μας, που συνιστούν κάθετη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι επικίνδυνες και για την αεροπλοία πάνω από Αιγαίο Πέλαγος, ενώ δημιουργούν ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών και υπάρχει πιθανότητα κλιμάκωσης.

Υπάρχουν δίαυλοι συνομιλιών όπως οι διερευνητικές συνομιλίες και ο διάλογος για στρατιωτικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, οι οποίες όμως υπονομεύονται με αυτές τις ενέργειες και την επιθετική ρητορική.

Υποστηρίζουμε τις διερευνητικές συνομιλίες για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας με την προοπτική να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Όμως είναι απαράδεκτο οι συνομιλίες να λαμβάνουν χώρα υπό τις απειλές και τις παραβιάσεις από την Τουρκία της εδαφικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι αυτό υπονομεύει τη συζήτηση ανάμεσα στις δύο χώρες και αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο» είπε η κ. Τζάκρη.

