Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: Ραγίζει “καρδιές” η μαντινάδα της χήρας του 22χρονου

Με μια σπαρακτική μαντινάδα αποχαιρετά τον 22χρονο η σύζυγός του, λίγο πριν το τελευταίο "αντίο".



Με μία σπαρακτική μαντινάδα αποχαιρετά τον σύζυγό της, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες συγχωριανού του στον Μυλοπόταμο, στην Κρήτη, η χήρα του.

Η ίδια βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη μόνη της, να μεγαλώνει το παιδί που έφερε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες. Δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει πως ο άντρα της δεν είναι πλέον δίπλα στην ίδια και στο νεογέννητο παιδί τους.

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία συγκλονιστική μαντινάδα.

«Πώς τον αποχωρίστηκες απού δεν είχες άλλο

το γιο σου απού θα ναι μοναχός στου δρόμου του το ζάλο.

Στο νέϊκό σου πρόσωπο ζωγραφισμένη η θλίψη

που΄ναι ο αέρας τση χαράς δα μπλιό για να φυσήξει

Οντέ μου το πρωτόπανε πως θελα το πιστέψω

πως ήπρεπε τον υστερνό χαιρετισμό να πέψω…»

Το τελευταίο αντίο και η βάπτιση του παιδιού

Το τελευταίο αντίο θα πουν στις 5 το απόγευμα συγγενείς και φίλοι στον 22χρονο. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Πεντηκοστής και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του αγίου Μάμα.

Όπως ορίζει το έθιμο, η σύζυγος και η οικογένεια του 22χρονου βάφτισαν τη Δευτέρα το νεογέννητο παιδί του, προκειμένου να γίνει η κηδεία και μάλιστα το μωράκι πήρε το όνομα του αδικοχαμένου πατέρα του.

Στον 44χρονο καθ΄ομολογίαν δράστη, απαγγέλθηκαν κατηγορίες, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στη διάρκεια της σύντομης απολογίας του ο 44χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και είπε ότι "θόλωσε το μυαλό του".

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και για την κηδεία το χωριό έχει γεμίσει αστυνομικούς, καθώς οι αρχές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα για τον θάνατο του 22χρονου.

