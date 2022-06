Οικονομία

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Στον Άρειο Πάγο το αίτημα για πιλοτική δίκη

Πότε αναμένεται να ληφθεί η σχετική απόφαση. Τι υποστηρίζει η ΔΕΗ και τι ζητούν οι προσφεύγοντες.

Στην αρμόδια τριμελή επιτροπή του Αρείου Πάγου συζητήθηκε σήμερα κεκλεισμένων των θυρών το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ληφθεί η σχετική απόφαση για τον αν το όλο θέμα πάει σε πιλοτική δίκη ή όχι.

Σχετική συλλογική αγωγή έχουν καταθέσει καταναλωτικές οργανώσεις -το ΙΝΚΑ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος- ζητώντας να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος εφαρμογής της ρήτρας, που επιφέρει στα οικιακά τιμολόγια η αύξηση του κόστους παραγωγής ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Σήμερα απασχόλησε τους αρεοπαγίτες, μετά από αίτημα της ΔΕΗ, το εάν θα εισαχθεί ή όχι το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής σε πιλοτική δίκη, έτσι ώστε να μην βγαίνουν αντίθετες ή αντιφατικές αποφάσεις από τα δικαστήρια της χώρας.

Παρέμβαση υπέρ της κατάργησης έχει κάνει ο Δημήτρης Βερβεσός εκπροσωπώντας, ως πρόεδρός της, την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα υποβάλλουν υπόμνημα μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή και στην συνέχεια η τριμελής επιτροπή θα λάβει την απόφασή της.

