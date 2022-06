Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μάχη με τις φλόγες και από αέρος

Άμεσα ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες, τόσο οι επίγειες, όσο και οι εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση, στον Ασπρόπυργο.

(Πηγή βίντεο: Facebook / Alex Tsokanis)

Για την επιχείρηση κατάσβεσης της, κινητοποιήθηκαν άμεσα 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Αττικής επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η φωτιά δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και γρήγορα οριοθετήθηκε από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πυροσβεστική: 40 δασικές φωτιές σε 24 ώρες

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 18:00 της Δευτέρας έως τις 18:00 σήμερα, «εκδηλώθηκαν 40 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

