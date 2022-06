Κοινωνία

Κορυδαλλός: απόπειρα απόδρασης κρατούμενου ως... σωφρονιστικού υπαλλήλου

Άκαρπη ήταν η προσπάθεια του κρατούμενου να αποδράσει από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πώς τον κατάλαβαν οι φύλακες.



Να αποδράσει επιχείρησε το μεσημέρι της Τρίτης κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.



Ο κρατούμενος προσπάθησε να φύγει από το κατάστημα κράτησης προσποιούμενος τον σωφρονιστικό υπάλληλο.



Σύμφωνα με πληροφορίες του lawandorder.gr, o κρατούμενος ο οποίος είχε επιστρέψει νωρίτερα από νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, επιχείρησε να περάσει από το θυρωρείο της πύλης εκμεταλλευόμενος την έξοδο την ώρα εκείνη των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ωστόσο η απόπειρα απόδρασής του έγινε αντιληπτή από τους εξωτερικούς φύλακες.



Άμεσα ενημερώθηκε ο αξιωματικός υπηρεσίας με τον κρατούμενο να ακινητοποιείται και να του περνούν χειροπέδες.

