Κοινωνία

Lana: Απαγόρευση απόπλου του δεξαμενόπλοιου – Απελευθερώθηκε το φορτίο του

Η απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας για το πλοίο με σημαία του Ιράν και η αντίδραση των συνηγόρων της εταιρείας.

Σε προσωρινή απαγόρευση απόπλου και απαγόρευση μεταβολής της περιουσιακής και νομικής του κατάστασης, μετά από ασφαλιστικά μέτρα και κατόπιν σχετικής διαταγής του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, βρίσκεται το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Pegas ή Lana με σημαία Ιράν που βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Καρύστου.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους εταιρείας ρυμουλκών η ως άνω απαγόρευση, αφορά το πλοίο LANA πρώην PEGAS για οικονομικές απαιτήσεις υπέρ τρίτων και όχι το φορτίο του δεξαμενόπλοιου.

Σήμερα οι συνήγοροι της εταιρείας ρυμουλκών κατέθεσαν μία δεύτερη αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του πλοίου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας καθώς όπως ανέφερε ένας εκ των συνηγόρων η απαίτηση που έχουν οι πελάτες τους έναντι της πλοιοκτήτριας εταιρείας -που είναι από τη ρυμούλκηση του πλοίου και για ό,τι είχε συμφωνηθεί- αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Πρόσθεσαν ότι επιθυμία είναι το πλοίο Pegas ή Lana να δεσμευθεί και για το επιπλέον ποσό.

Σημειώνεται ότι το φορτίο πετρελαίου που είχε κατασχεθεί από το φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Καρύστου μετά από αίτημα των αμερικανικών δικαστικών αρχών έχει απελευθερωθεί.

Πρόκειται για μία αρχική ποσότητα περίπου 60.000 τόνων μετρικών τόνων crude oil για το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πώς και πού θα μεταφορτωθεί η συγκεκριμένη ποσότητα. Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Χαλκίδας, το δικαστήριο έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας "Saman Costar Samirom Servises Construction Executive Company" και διατάσσει την απόδοση του φορτίου πετρελαίου από το μισθωμένο από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιο, που βρίσκεται στα ανοιχτά του Πειραιά, στο «Pegas ή Lana».

