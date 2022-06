Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη - Αδελφή θύματος στον ΑΝΤ1: Ήταν προμελετημένο έγκλημα (βίντεο)

Τη δολοφονία του αδελφού της, που διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια της περιέγραψε στον ΑΝΤ1 η αδελφή του θύματος.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή έλαβε ο 44χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό συντοπίτη του, στην Κρήτη, λίγο προτού φίλοι και συγγενείς πουν το «τελευταίο αντίο» στον 22χρονο, τον οποίο δολοφόνησε το απόγευμα της Κυριακής, μπροστά στα μάτια των συγγενών του.

Την ώρα που η οικογένεια τού 22χρονου βάφτιζε τον νεογέννητο γιο του, τηρώντας το έθιμο, ο δολοφόνος παραδόθηκε στην Ασφάλεια Ρεθύμνου. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη μετέφεραν στον Εισαγγελέα τον 44χρονο, ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον νεαρό συγχωριανό του. Ο δικαστικός του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και τον παρέπεμψε στον ανακριτή.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα τής Κυριακής στο Αργουλιό του Μυλοποτάμου. Ο 22χρονος είχε αφήσει την οικογένειά του στο Ρέθυμνο και είχε πάει στο χωριό να προσκυνήσει στην Παναγία, λόγω της γιορτής. Στο καφενείο του χωριού ήταν η οικογένεια τού καθ'ομολογίαν δράστη, μετά το μνημόσυνο του πατέρα του. Εκεί λογομάχησαν με το θύμα.

Η Λουκία Χαριτάκη, αδελφή του θύματος περιέγραψε την σκηνή στον ΑΝΤ1 και στον απεσταλμένο του στην Κρήτη, Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, λέγοντας:

«Ήμουν δίπλα του, εγώ, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, το κοπέλι μου. Είπαν μια κουβέντα, που δεν πήγαινε γι’αυτόν. Με τον αδελφό του φονιά είχα πρόβλημα. Ζήτησε συγγνώμη και φύγανε. Τι ήθελε και γύρισε με το όπλο…»

Όλοι πίστεψαν ότι το επεισόδιο έληξε, αλλά λίγα λεπτά αργότερα δράστης και θύμα συναντήθηκαν έξω από το σπίτι της αδελφής του 22χρονου.

«Κατέβαινε, σταμάτησε στο σπίτι μου. Του λέει: ‘θα αναμαζώξεις τη γλώσσα του ή θα σε αναμαζώξω εγώ; Κατέβα αν είναι άνδρας’ και γυρίζει και του ‘παίζει 3’. Δεν κατέβηκαν από το αμάξι. Ήταν προμελετημένο έγκλημα».

Ο 44χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε και παραδόθηκε στην Ασφάλεια Ρεθύμνου.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή στους αστυνομικούς πως εκείνος πυροβόλησε και σκότωσε τον 22χρονο, μπροστά στο σπίτι της αδελφής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του στην Ασφάλεια έδωσε τη δική του εκδοχή, λέγοντας ότι λογομάχησαν δύο φορές και το θύμα έβρισε ακόμα και νεκρούς της οικογένειάς του, και τότε «θόλωσε» και άνοιξε πυρ.

Ο Διονύσης Βέρρας, ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ’ομολογίαν δράστη, δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως, «έχουμε ένα ιστορικό κοινωνικό μεταξύ (των δύο) απ’ ό,τι φαίνεται… έτσι φαίνεται να καταγράφεται μέχρι αυτή τη στιγμή, το οποίο βέβαια θα δείξει, και στον ανακριτή θα φανεί και στο δικαστήριο αύριο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κι απ’τις δυο πλευρές υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι ολοφάνερο ότι υπήρξε ένα πρόβλημα κοινωνικό. Θα το λύσει η ανάκριση και το δικαστήριο».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή.

