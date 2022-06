Κοινωνία

Φονικό στην Κρήτη: συγκλονίζουν η χήρα και η μάνα του θύματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ξεσπούν μιλώντας στον ΑΝΤ1 η σύζυγος και η μητέρα του αδικοχαμένου 22χρονου. Οργή από την οικογένεια του θύματος. Θρήνος και απειλές στον Μυλοπόταμο.



Μία παρεξήγηση του παρελθόντος οδήγησε στο φονικό στο χωριό Αργουλιό Μυλοποτάμου, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι συγγενείς του θύματος. Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και η μητέρα του.

Τα δάκρυα δεν στερεύουν. Νιώθει πως το κεφάλι της θα σπάσει. Η σύζυγος του 22χρονου ξέσπασε μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Ήταν τόσο καλός. Λεφτά να μην είχε κάποιος πήγαινε και του έδινε, ακόμα κι αν ο δικός μου δεν είχε. Και σε αυτούς είχε δώσει. Χειρουργείο έκανε ο φονιάς και τον βοήθησε. Αυτό είναι το ευχαριστώ; Που τον έβαλε στο χώμα;» είπε η σύζυγος του θύματος.

Η διαμάχη από το παρελθόν

Η διαμάχη μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται πως είχε ενταθεί μετά την πρωτοχρονιά. Όπως λέει η σύζυγος του θύματος, στις αρχές Μαΐου είχε δεχθεί επίθεση στο σπίτι της. «Ήρθε ο αδελφός του φονιά με ένα πυροβόλο κι εγώ ήμουν στο μπαλκόνι έγκυος κι έριξε μια ριπή. Κάναμε μήνυση όλα έγιναν σωστά και μου λέει ο φονιάς στην Αστυνομία.. Στέλλα είδες εσύ όπλο; Κι αμέ; Έπρεπε να με ξαπλώσει για να το παραδεχτεί;» ανέφερε η σύζυγος του 22χρονου.

Οι συγγενείς του 22χρονου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν κτηματικές ή οικονομικές διαφορές και όλα ξεκίνησαν από μία παρεξήγηση. «Επειδή είχε γίνει μια παρεξήγηση με τα ξαδέλφια τους, είχε πάει ο αδελφός του φονιά στο καφενείο κι ήταν ο άντρας μου και του λέει έβγα έξω και λέει ο δικός μου «δικός σου είναι ο χώρος;» Κι είχαμε δικαστήρια γι’ αυτά τα πράγματα» περιέγραψε στο ΑΝΤ1 η σύζυγος του θύματος.





Θρήνος και απειλές στον Μυλοπόταμο

Η οικογένεια του θύματος είναι εξοργισμένη. Εκτοξεύουν απειλές και απαιτούν από τους συγγενείς του 44χρονου να φύγουν από το Αργουλιό. «Να φύγουν από εδώ γιατί θα έχουμε κι άλλα. Πριν από 9 χρόνια είχαν πυροβολήσει τον μεγάλο μου γιο αλλά την γλίτωσε και τώρα με 3 σφαίρες τον στείλανε στον τάφο», λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του αδικοχαμένου 22χρονου.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μεταξύ των δύο οικογενειών.

