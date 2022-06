Πολιτική

Novartis: Παραπομπή Παπαγγελόπουλου - Τουλουπάκη στο Ειδικό Δικαστήριο προτείνει η εισαγγελέας

Το ίδιο ισχύει και για ακόμα δύο εισαγγελικούς λειτουργούς. Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά την πλήρη απαλλαγή, τεσσάρων δημοσιογράφων.



Την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην αναπληρωτή υπουργού δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, της πρώην Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και δύο ακόμα εισαγγελικών λειτουργών, για την υπόθεση Novartis προτείνει προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ελένη Μετσοβίτου - Φουρλή.

Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός καταλογίζει ευθύνες στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης και στην Εισαγγελία Εγκλημάτων διαφθοράς για τον τρόπο που διενήργησαν την έρευνα για την Novartis και συγκεκριμένα για τη στοχοποίηση των δέκα πολιτικών προσώπων.

Έτσι λοιπόν προτείνει την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, της Ελένης Τουλουπάκη και των δύο επίκουρων εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς, των κυρίων Ντζούρα και Μανώλη για κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

Όμως, η ίδια εισαγγελέας ζητεί να απαλλαγούν όλοι οι κατηγορούμενοι από όλες τις κατηγορίες σε ό,τι αφορά το σκέλος των καταγγελιών του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

Ο επιχειρηματίας έχει καταγγείλει εκβιαστικές πρακτικές από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στις οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες μετείχαν οι εκδότες Φιλιππάκης και Βαξεβάνης και οι δημοσιογράφοι Παπαδάκου και Τάρκας. Γι' αυτό το σκέλος η εισαγγελέας ζητεί να μην γίνει καμία κατηγορία.

Την τελική απόφαση για το εάν θα συσταθεί ειδικό δικαστήριο και με ποιους κατηγορούμενους θα λάβει τις προσεχείς εβδομάδες το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με βούλευμα.

