Σάκκαρη – Τσιτσιπάς: Με το “δεξί” στα τουρνουά της Γερμανίας

Οι δύο κορυφαίοι Έλληνες τενίστες έκαναν «πρεμιέρα» με νίκες στα τουρνουά της Γερμανίας.

Το 2Χ2 έκανε το κορυφαίο ελληνικό δίδυμο του τένις επί γερμανικού εδάφους και, μάλιστα, απέναντι σε τενίστες από την Γαλλία!

Την αρχή έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Βερολίνου, όπου με επίδειξη δύναμης επικράτησε με 2-0 σετ της Λεολιά Ζανζάν το μεσημέρι της Τρίτης (14/06), ενώ λίγο αργότερα, αν και δυσκολεύτηκε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επιτυχημένη πρεμιέρα στο τουρνουά του Χάλε, κερδίζοντας 2-1 τον Μπενζαμέν Μπονζί.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε πολύ δύσκολα το πρώτο σετ με 7-6 (1), δεν... εμφανίστηκε στο δεύτερο όπου ο Μπονζί ισοφάρισε με επίδειξη δύναμης (6-1), ωστόσο, στο τρίτο και καθοριστικό ο 23χρονος ήταν πολύ σοβαρός, έκανε break στο 4ο game κι από κει και πέρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στη νίκη (6-3).

Με τον τρόπο αυτό το νο2 του ταμπλό στο ντεμπούτο του στο "Terra Wortman Open" του Χάλε, όπου συμμετέχει για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 2018, κατάφερε να επιβληθεί του 26χρονου Γάλλου, ο οποίος βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του καταλαμβάνοντας career high (νο52).

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του τουρνουά θα είναι αύριο (15/6) ο Νικ Κύργιος, ο οποίος λίγο νωρίτερα επικράτησε με 2-0 (6-3, 7-5) του Ντάνιελ Αλτμάιερ.

