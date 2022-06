Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Πουλήθηκε το σπίτι της οικογένειάς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προκαταβολή και η τελική τιμή πώλησης του σπιτιού της οικογένειας Πισπιρίγκου.

Το σπίτι της του αδελφού της μητέρας της Ρούλας Πισπιρίγκου πωλήθηκε έναντι 30.000 ευρώ, ενώ δόθηκε προκαταβολή 5.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η 33χρονη βρίσκεται μπροστά σε έναν δικαστικό Γολγοθά, κατηγορούμενη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της κι ενώ αναμένεται το πόρισμα των ιατροδικαστών για τους θανάτους των δύο μικρότερων κορών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η πλευρά πάντως, της Ρούλας Πισπιρίγκου επιμένει πως ο θάνατος της Τζωρτζίνας οφείλεται σε ιατρικό λάθος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: Ο Σπήλιος Λιβανός στον ΑΝΤ1 για την κόντρα με τον Ακάρ (βίντεο)

Τσίπρας σε Τσούνη: Δεν θα δεχθούμε υποχωρήσεις σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων

Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Ένοχος για κατάχρηση σε ασέλγεια - Αθώος για τον βιασμό