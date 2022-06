Κόσμος

Βρετανία: Αντιδράσεις για την επιστροφή αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα

Η απόφαση του Μπόρις Τζόνσον έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στη Βρετανία, όσο και στον ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα υλοποιήσει το σχέδιό της να στείλει αεροπορικώς ορισμένους αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα, παρά τις αλλεπάλληλες προσφυγές στη δικαιοσύνη για την ακύρωσή αυτή της απόφασης.

«Πιστεύουμε ότι είναι μια λογική συνεργασία αυτή που συγκροτήσαμε με τη Ρουάντα. Ναι, μπορεί να πάρει κάποιο καιρό μέχρι να λειτουργήσει ομαλά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τη συνεχίσουμε», είπε ο Τζόνσον μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Αν θα χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιους νόμους καθώς θα προχωρούμε (στην υλοποίηση); Ίσως να χρειαστεί και όλες αυτές οι επιλογές είναι υπό συνεχή επανεξέταση», πρόσθεσε.

Η Ρουάντα από την πλευρά της υπερασπίστηκε τη συμφωνία με το Λονδίνο για την απέλαση των αιτούντων άσυλο και δήλωσε έτοιμη να υποδεχτεί χιλιάδες από αυτούς στο πλαίσιο ενός προγράμματος το οποίο χαρακτήρισε «καινοτόμο».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Γιολάντε Μακόλο είπε ότι η συμφωνία αυτή, η οποία επικρίνεται από τον ΟΗΕ και από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνιστά μια «πρωτοποριακή» λύση σε ένα «δυσλειτουργικό, παγκόσμιο σύστημα ασύλου».

Η πρώτη πτήση για τη Ρουάντα ενδέχεται να αναχωρήσει απόψε, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που απέρριψε τις προσφυγές φιλανθρωπικών οργανώσεων και ενός συνδικάτου κατά του σχεδίου της βρετανικής κυβέρνησης.

