Life

Πανσέληνος της Φράουλας: Εντυπωσιακές εικόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις υπέροχες εικόνες από τον αττικό ουρανό, το Σούνιο και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι επόμενες δυο υπερπανσέληνοι της χρονιάς.

Ένα υπέροχο θέαμα αντίκρισαν όσοι έστρεψαν το βλέμμα τους στον ουρανό, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, αντικρίζοντας το ολόγιομο φεγγάρι που είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα το χρώμα της φράουλας.

Ήταν η πρώτη υπερπανσέληνος από τις τρεις που θα σημειωθούν μέσα στη χρονιά. Η υπερπανσέληνος συμπίπτει με την κοντινότερη προσέγγιση της Σελήνης στη Γη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φεγγάρι να φαίνεται μεγαλύτερο και πιο φωτεινό από ό,τι συνήθως.

Στις 13 Ιουλίου θα δούμε στον Ουρανό τη δεύτερη υπερπανσέληνο, ενώ η τρίτη θα ακολουθήσει και πάλι μέσα στο καλοκαίρι, στις 12 Αυγούστου και θα συμπέσει σχεδόν με το αποκορύφωμα των διαττόντων Περσείδων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γερμανία: “Έκρηξη” κρουσμάτων

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 190 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και βοριάδες την Τετάρτη