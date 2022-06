Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για κορονοϊό: Αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα

Τι είπε για τον προσωπικό γιατρό, το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών και το ενδεχόμενο για νέα δόση εμβολίου για τον κορονοϊό το φθινόπωρο.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι παρατηρείται μια έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η οποία οφείλεται στη χαλάρωση των μέτρων και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σύσταση για χρήση μάσκας όπου υπάρχει συνωστισμός ακόμη κι αν δεν είναι υποχρεωτική. «Παρακολουθούμε την κατάσταση κι αν χρειαστεί θα λάβομε μέτρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μιλώντας για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού που θα μπει στη ζωή μας σε λίγες μέρες, είπε ότι οι υπηρεσίες του θα είναι δωρεάν για τους πολίτες και για όσους δεν έχουν μέχρι τώρα κάποιο πρόβλημα υγείας θα μπορούσε να είναι ένας παθολόγος, ενώ για όσους αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι ένας καρδιολόγος ή ένας ορθοπεδικός για παράδειγμα, ανάλογα με την πάθηση τους.

Τις επόμενες ημέρες όπως είπε η κυρία Γκάγκα ξεκινάει και το πρόγραμμα για τις Δωρεάν Ψηφιακές Μαστογραφίες που αφορά γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, ενώ αποκάλυψε ότι στο σχεδιασμό του Υπουργείου είναι αι η δημιουργία ενός προγράμματος για τον καρκίνο του πνεύμονα που είναι πλέον θανατηφόρος παγκοσμίως.

Από αύριο θα υπάρχει και εβδομαδιαία ενημέρωση για την ευλογιά των πιθήκων κι αυτό αποφασίστηκε γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ασθένεια αυτή.

Ερωτηθείς για το αν θα χρειαστεί να κάνουμε και νέα δόση εμβολίου για τον κορονοϊό το φθινόπωρο, απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οδηγίες σε διεθνές επίπεδο, αλλά η αίσθηση που έχει είναι ότι τουλάχιστον για τις ομάδες υψηλού κινδύνου αυτό θα είναι επιβεβλημένο και αναρωτήθηκε γιατί δεν μας προβληματίζει ότι κάθε χρόνο κάνουμε εμβόλιο για την γρίπη, αλλά γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για το εμβόλιο για τον κορονοϊό όπου τα κρούσματα είναι τόσα πολλά.

