Ρόδος: Του έταξαν “ερωτικό τρίγωνο” και τον λήστεψαν

Συνελήφθη με ένταλμα 44χρονη "μετρ" στις ληστείες με δέλεαρ... υπηρεσίες ερωτικού τριγώνου. Η ανήθικη πρότααση και έναν νεαρό και όσα ακολούθησαν.

Συνελήφθη με ένταλμα της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και θα απολογηθεί σήμερα μια 44χρονη Νιγηριανή «μέτρ» σε υποθέσεις εξαπάτησης τουριστών τους οποίους πείθει ότι θα συνευρεθεί ερωτικά μαζί τους έναντι αμοιβής, κυρίως στην οδό Ορφανίδου και εν συνεχεία με συνεργούς της τους κλέβει ή τους ληστεύει!

Η 44χρονη συνελήφθη ειδικότερα την 11η Ιουνίου 2022 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και φέρεται μαζί με μια ομοεθνή της με την χρήση σωματικής βίας να αφαίρεσαν την 4η Αυγούστου 2021 χρήματα από έναν 34χρονο υπήκοο Σουηδίας.

Ο 34χρονος είχε καταγγείλει ειδικότερα ότι ενώ περπατούσε στην οδό Ορφανίδου τον πλησίασαν 3 γυναίκες αφρικανικής καταγωγής εκ των οποίων η μία τον ρώτησε εάν επιθυμεί να συνευρεθεί μαζί της έναντι αμοιβής.

Όταν αρνήθηκε, τότε έγινε έξαλλη και μαζί με τις άλλες δύο άρχισαν να πιάνουν με τα χέρια τους το σώμα του και μία εξ’ αυτών με την χρήση βίας του άρπαξε ένα χρυσό μενταγιόν με την αλυσίδα του αξίας 10.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι η ίδια έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές σε όμοιες υποθέσεις και έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 8 ετών από το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου.

Την 13η Ιουλίου 2017 είχε καταγγελθεί από έναν 24χρονο Νορβηγό, κάτοικο προσωρινά Ρόδου.

Το θύμα υποστήριξε ότι την 03.00 ώρα της ίδιας ημέρας ενώ διασκέδαζε με φίλους του σε κατάστημα της οδού Ορφανίδου και ενώ τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ βγήκε μόνος του από το κατάστημα για να συνέλθει, ενώ αποφάσισε να αναλάβει χρήματα και συγκεκριμένα 200 ευρώ από ΑΤΜ της οδού.

Ενώ πραγματοποιούσε την ανάληψη εμφανίστηκαν, όπως είπε, πίσω του τρία άτομα, εκ των οποίων οι δύο ήταν άνδρες και η μία γυναίκα και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να τους παραδώσει τα 200 ευρώ που είχε αναλάβει.

Οπως είπε, δεν είδε το όπλο αλλά ένιωσε στην πλάτη του ένα αντικείμενο που του το ακούμπησε κάποιος από τους τρεις δράστες και έμοιαζε με όπλο.

Με την απειλή του ίδιου αντικειμένου, όπως περιέγραψε, τον εξανάγκασαν να αναλάβει από το ίδιο ΑΤΜ ακόμη 450 ευρώ και στη συνέχεια τον ώθησαν σε άλλο ΑΤΜ στην οδό Μανδηλαρά και εκεί ανέλαβε και τους παρέδωσε 500 ευρώ από μια κάρτα και 800 ευρώ από μια δεύτερη.

Ακολούθως τον εξανάγκασαν να πάει και σε άλλο ΑΤΜ στην οδό Ορφανίδου και από εκεί ανέλαβε ακόμη 450 ευρώ, ενώ τον οδήγησαν σε ακόμη ένα ΑΤΜ στην οδό Γ. Γρίβα από το οποίο ανέλαβε 100 ευρώ.

Τελείωσαν όπως είπε, όλα τα χρήματα στο λογαριασμό του και οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Νιγηριανή αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδίδεται υποστηρίζοντας ότι βρήκε τον τουρίστα σε ένα ΑΤΜ και του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής 50 ευρώ.

Δέχτηκε και μετέβησαν σε ένα πάρκινγκ και άρχισαν να συνευρίσκονται ερωτικά. Επειδή αργούσε να τελειώσει εκείνη, όπως υποστήριξε, του ζήτησε άλλα 20 ευρώ και εκείνος πήγε ξανά στο ΑΤΜ για να τα αναλάβει.

Εχει στο παρελθόν κριθεί αθώα από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων ενώ είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 6 ετών για ληστρική κλοπή από κοινού.

Η ίδια ποινή έχει επιβληθεί σε συγκατηγορούμενη ομοεθνή της.

Οι δύο αλλοδαπές φέρονται να πλησίασαν ανυποψίαστο Σουηδό, προτείνοντάς του να συµµετάσχει σε «ερωτικό τρίγωνο» µαζί τους και τον λήστεψαν.

Σύµφωνα µε τη δικογραφία που έχει σχηµατιστεί, οι αστυνοµικοί µετέβησαν ύστερα από σήµα που έλαβαν από το R/T κέντρο, στην οδό Ανθούλας Ζερβού, στην περιοχή της Ψαροπούλας και βρήκαν τον υπήκοο Σουηδίας L. R. A. του B. 29 ετών, και την πρώτη κατηγορούµενη.

Προφορικά ο Σουηδός κατήγγειλε στους αστυνοµικούς ότι προ ολίγου και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση µέθης, τον πλησίασαν οι κατηγορούµενες και του πρότειναν να κάνουν έρωτα µαζί του αντί του ποσού των 200 ευρώ.

Αυτός αρνήθηκε και τους έδειξε ότι στο πορτοφόλι του υπήρχε µόνο το χρηµατικό ποσό των 70 ευρώ, τα οποία αφαίρεσε η πρώτη κατηγορούµενη. Οι δύο Νιγηριανές τράπηκαν σε φυγή.

Ο Σουηδός τις καταδίωξε και έπιασε την πρώτη, η οποία µε τα χέρια της τον κτύπησε στο πρόσωπο και τον δάγκωσε στα χέρια και στο σώµα για να ξεφύγει, ενώ η δεύτερη διέφυγε. Ο Σουηδός συγκράτησε την πρώτη µέχρι την άφιξη της αστυνοµίας και την παρέδωσε.

Η πρώτη βρέθηκε να κατέχει το χρηµατικό ποσό των 25 ευρώ.

