Κοινωνία

Φωτιά στο hot spot του Ελαιώνα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Βοτανικό για φωτιά που εκδηλώθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η η φωτιά καίει δυο κοντέινερ.

