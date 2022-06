Κόσμος

Ρωσία: Δε θα ήταν συνετή μια στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άγκυρα έχει διαμηνύσει πως ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Συρία.

Η κυβέρνηση της Ρωσίας κρίνει ότι ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη συριακή επικράτεια θα ήταν ασύνετη, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση της βίας και αποσταθεροποίηση της κατάστασης, δήλωσε ο Αλεξάντερ Λαβρέντιεφ, ο ειδικός επιτετραμμένος της Μόσχας για τη Συρία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο κ. Λαβρέντιεφ είπε επίσης πως η Μόσχα δεν θεωρεί πλέον ότι η Γενεύη είναι κατάλληλη τοποθεσία για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίπαλων πλευρών στον συριακό πόλεμο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος επιτετραμμένος βρίσκεται σήμερα στη Νουρ-Σουλτάν (Καζακστάν) για συνομιλίες με απεσταλμένους της Τουρκίας, του Ιράν, της κυβέρνησης της Συρίας και αντικαθεστωτικών παρατάξεων.

Η Άγκυρα έχει διαμηνύσει πως ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Συρία διότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία αθέτησαν τις υποσχέσεις τους να κρατήσουν την κουρδική ένοπλη οργάνωση Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα της μετά την προηγούμενη επιχείρηση του τουρκικού στρατού (το 2019) και επειδή οι επιθέσεις από πλευράς YPG έχουν αυξηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο η 89χρονη που μήνυσε ο σύζυγος της για ξυλοδαρμό

Βόλος: Ανήλικος έδειρε καταστηματάρχες

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις