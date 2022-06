Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: 343 δημοσιογράφοι και ηθοποιοί υπογράφουν επιστολή κατά του Κούγια

Τι τους απάντησε ο γνωστός ποινικολόγος

Ανοιχτή επιστολή στην οποία καταγγέλλουν τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιεί ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας, υπογράφουν 343 πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, αλλά και τον δημοσιογραφικό χώρο.

"Στεκόμαστε στο πλευρό των δημοσιογράφων, των θυμάτων και των μαρτύρων που δέχονται δημόσια επίθεση από τον κ. Κούγια για λογαριασμό του εντολέα του κ. Λιγνάδη", υπογραμίζουν στην ανοιχτή επιστολή οι άνθρωποι του θεατρικού και δημοσιογραφικού χώρου.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην επιστολή των 343 "εδώ και καιρό παρακολουθούμε την προσπάθεια του κ.Κούγια να στοχοποιήσει δημοσιογράφους και μέλη του καλλιτεχνικού χώρου ως τακτική υπεράσπισης του πελάτη του Δ.Λιγνάδη. Μέσω των σχεδόν καθημερινών ανακοινώσεών του, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, μέλη του καλλιτεχνικού χώρου, παρουσιαστές πρωινών εκπομπών εναλλάσσονται στον κατάλογο των "σκευωρών” και κατονομάζονται ως επικεφαλής μίας "συνωμοσίας” ενοχοποίησης του κ.Λιγνάδη ή ενός "δημοσιογραφικού κυκλώματος” που επιχειρεί να "παραπληροφορήσει το κοινό” για τα όσα λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Ταυτόχρονα ο κ. Κούγιας επιτίθεται στους μάρτυρες και τα θύματα βγάζοντας στη δημοσιότητα τα πλήρη ονόματά τους, αναφέροντας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ιατρικής φύσεως, αποκαλώντας τους δημοσίως με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ή χρησιμοποιεί την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα για να αποδείξει ότι είναι "ύποπτης" ηθικής, άρα οι μαρτυρίες τους είναι αναξιόπιστες.

"Η ήττα του σεξισμού, της ομοφοβίας και του ολοκληρωτισμού είναι μία καθημερινή μάχη και αφορά ολόκληρη την κοινωνία", τονίζεται στο κλείσιμο.

Άμεση ήταν η απάντηση του Αλέξη Κούγια για την επιστολή αυτή. Ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη ανέφερε σε δική του επιστολή "χωρίς να έχουν παρακολουθήσει μία ώρα, μία μέρα το πως αναδεικνύω τα ασύστολα ψεύδη και τους παράλογους ισχυρισμούς των δήθεν βιασθέντων..."

Και συνέχισε "θέλω να δηλώσω πως ό,τι και να κάνουν και ό,τι και να μηχανευτούν δεν μπορούν να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη ούτε εμε΄να από το να πράξω το καθήκον μου...."

Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ο κ. Βλάχος, δικηγόρος των καταγγελόντων "το κείμενο μιλάει από μόνο του, όσοι υπογράφουν είναι γνωστοί και λαμπροί άνθρωποι του θεάτρου και του πνευματικού κόσμου" ενώ συνέχισε "σε αυτό το στάδιο θα επισκοπηθεί και το βιντοληπτικό υλικό"

Ο Χάρης Ρώμας δήλωσε "αν πρόκειται για ταπείνωση των μαρτύρων φυσικά και θα υπογ΄ραψω το κείμενο".

Ο Γιώργος Χρανιώτης είπε "αν χρειαστεί να ξαναυπογράψουμε ένα τέτοιο κείμενο θα το κάνουμε"

Αλλά και η Άννα Χατζησοφιά "είναι παρήγορο που στηρίζεται τόσο αυτή η επιστολή"

Η απάντηση του Αλέξη Κούγια

Από το γραφείο του κ. Κούγια εκδόθηκε ανακοίνωση – απάντηση στην «δήλωση των 343 δημοσιογράφων, ηθοποιών, σκηνοθετών, που δεν συμφωνούν με την υπερασπιστική τακτική και τον τρόπο που αυτή ασκείται στη δίκη Λιγνάδη.

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής: Κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό που περνάει, τόσο ο εντολέας μου Δημήτριος Λιγνάδης όσο και εγώ διαπιστώνουμε ότι αποδεικνύεται ο εξαρχής υπερασπιστικός ισχυρισμός μας περί του ότι όλη αυτή η υπόθεση των δήθεν βιασμών ανηλίκων ομοφυλοφίλων με δήθεν δράστη τον Δημήτριο Λιγνάδη είναι μια κατασκευή αφενός μεν ενός εμμονικού, παθολογικά ερωτευμένου (μέχρι θανάτου) ομοφυλόφιλου, ο οποίος, ενώ ισχυρίζεται ότι ζει μόνιμα στη Γερμανία και άλλοτε είναι δικηγόρος και άλλοτε ιδιωτικός υπάλληλος, είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο πεζοδρόμιο του Πρωτοδικείου, όπου διεξάγεται η δίκη Λιγνάδη, για να μην τον βλέπουν οι Δικαστές και αντιληφθούν το πάθος του που έγινε μίσος για το Δημήτρη Λιγνάδη, λόγω της απορρίψεώς του από αυτόν, αφετέρου δε ενός ακραία επαγγελματία ομοφυλόφιλου, δήθεν κατοίκου Σελεγουδίου Λακωνίας (έχει δέκα σπίτια), αλλά στην πραγματικότητα κατοίκου στο Μπαλί μέσα σε υπέροχους κήπους, ο οποίος θησαυρίζει πουλώντας έναντι 1500 δολαρίων τα, κατά τη δημοσιογράφο Ναταλί Χατζηαντωνίου και τον στενό της φίλο δικηγόρο Γιάννη Βλάχο, «έργα τέχνης», τα οπίσθιά του, στα οποία εισάγει κάκτους, ανανάδες, πεπόνια και άλλα ζαρζαβατικά, αλλά και τα γεννητικά του όργανα, με τα οποία είτε ουρεί, είτε εκσπερματώνει στους εραστές του, είτε αυτοί ουρούν και εκσπερματώνουν στο δικό του πρόσωπο, όπως εντελώς αιφνιδιαστικά αποκάλυψα στο Δικαστήριο, τα οποία δύο πρόσωπα επιστράτευσε ένας μικρός κύκλος «δημοσιογράφων», με επικεφαλής τη Ναταλί Χατζηαντωνίου, στην πραγματικότητα ακτιβιστών των κινημάτων metoo και ΛΟΑΤΚΙ, συνεργαζόμενοι με τη διοίκηση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με την οποία ο κορυφαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός Δ. Λιγνάδης βρισκόταν σε οξεία θεατρική και πολιτική αντιπαράθεση, για να τον οδηγήσουν σε παραίτηση από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, αδιαφορώντας αν του καταστρέφουν τη ζωή και την καριέρα, με στόχο να πλήξουν πολιτικά την Υπουργό Πολιτισμού κα Μενδώνη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να εξυπηρετήσουν και έμμεσα επιχειρηματικούς σκοπούς που δεν ήθελαν την κα Μενδώνη να απεμπλέκει τα αρχαιολογικά προβλήματα που ήταν ανάχωμα της επενδύσεως στο Ελληνικό, και οι οποίοι εργάζονται σε συγκεκριμένες ακραία αντιπολιτευτικές εφημερίδες και ιστοσελίδες που απευθύνονται σε συγκεκριμένο αναγνωστικό και ακτιβιστικό κοινό που έχει σχέση με το κίνημα metoo και ΛΟΑΤΚΙ.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αποδεικνύουν κάθε μέρα με τα άρθρα τους ότι γι’ αυτούς δεν έχει ενδιαφέρον το να αποδοθεί Δικαιοσύνη στην υπόθεση Λιγνάδη, αλλά μόνο να καταδικαστεί με κάθε τρόπο ο Δημήτρης Λιγνάδης, ακόμη και αν είναι αθώος, για να δικαιωθούν οι ίδιοι που παραπλάνησαν και παραπλανούν επί 16 μήνες τους Έλληνες πολίτες, αλλά και το κίνημα metoo και ΛΟΑΤΚΙ.

Το τελευταίο τριήμερο με αναρτήσεις κυρίως μιας κυρίας Κεφαλά, ενός ομογάλακτου ακτιβιστή και «δημοσιογράφου» ονόματι Αγγελίδη, αλλά και μιας κυρίας Μαρίας Λουκά, καθώς και μέσω συγκεντρώσεως υπογραφών καταρτίσθηκε ένας κατάλογος 343 δημοσιογράφων – ηθοποιών – σκηνοθετών παντελώς αγνώστων σε εμέ, αλλά και νομίζω στο σύνολο του ελληνικού λαού, των περισσότερων χωρίς εργασία, όπως με πληροφόρησε ο κ. Λιγνάδης, οι οποίοι, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ, ΜΙΑ ΩΡΑ, ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ, το πώς ασκώ το υπερασπιστικό μου καθήκον και αναδεικνύω τα ασύστολα ψεύδη και τους παράλογους και χοντροκομμένους ισχυρισμούς τόσο των δήθεν βιασθέντων, όσο και των ψευδομαρτύρων υποστηρίξεως της κατηγορίας, δέχτηκαν να συμπεριληφθούν τα ονόματά τους και δέχτηκαν να αυτοεξευτελίζονται και να διαμαρτύρονται, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα από τη δίκη, για το πώς αποδεικνύω τους ισχυρισμούς του κυρίου κατηγορουμένου και παράλληλα οδηγώ σε κατάρρευση όλη αυτή την κατασκευασμένη κατηγορία.

Σε λίγο θα είμαι 50 χρόνια Δικηγόρος και τέτοια ενορχηστρωμένη προσπάθεια τόσο ακραίων ανθρώπων που στο μυαλό τους έχουν μόνο την ικανοποίηση των ακτιβιστικών τους επιλογών, δεν έχω συναντήσει ποτέ και είμαι βέβαιος ότι δεν έχει εμφανιστεί σε καμία άλλη δίκη σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

Την Πέμπτη τα ίδια πρόσωπα, αυτοί οι ψυχροί σκευωροί, έχουν καλέσει, για να τους συμπαρασταθούν στο Δικαστήριο, λες και αυτοί είναι οι βιασθέντες και όχι τα δήθεν θύματα του κ. Λιγνάδη, αποδεικνύοντας ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και όχι τα δήθεν θύματα του κ. Λιγνάδη, διάφορες ακτιβιστικές οργανώσεις metoo και ΛΟΑΤΚΙ, με σκοπό είτε να τρομοκρατήσουν εμένα , είτε να επηρεάσουν την κρίση του Δικαστηρίου, χωρίς να ντρέπονται γι’ αυτό που κάνουν και χωρίς να τους συγκρατούν και να τους αποτρέπουν γι’ αυτά που κάνουν, οι τρεις δικηγόροι που παρίστανται σ’ αυτή τη δίκη, ορισμένοι εκ των οποίων δέχτηκαν να αυτοεξευτελιστούν νομικά κάνοντας μηνύσεις για παραγεγραμμένες από δεκαετίας πράξεις και πρότειναν ως μάρτυρες υποστηρίξεως αυτών των παραγεγραμμένων εγκλημάτων τους τρεις δήθεν βιασθέντες, οι οποίοι, ενώ με τα αιτήματα των Δικηγόρων τους προτείνονταν ως μάρτυρες, για να αποδειχθεί η αλήθεια της παραγεγραμμένης από το 2010 μηνύσεως Κυπαρισσόπουλου, ξαφνικά ο καθένας από αυτούς ανακάλυπτε και από έναν βιασμό του από τον κατηγορούμενο, με αποκορύφωμα την εμφάνιση στο τέλος, σαν το κερασάκι στην τούρτα, ενός 42χρονου, τον οποίο ο δικηγόρος Γιάννης Βλάχος με παράνομη εξουσιοδότηση προσπάθησε να εκπροσωπήσει, ενώ αυτός έχει παντελώς εξαφανιστεί και αδιαφορεί για την αναζήτησή του από το Δικαστήριο, τον κο Εισαγγελέα και την ΕΛ.ΑΣ, προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και την Ανακρίτρια, τον κο Εισαγγελέα και τους Δικαστές που τον πίστεψαν και άσκησαν ποινική δίωξη και γι’ αυτή την πράξη στον κο κατηγορούμενο.

Στο τέλος θέλω να δηλώσω το εξής: «Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να γράψουν, ό,τι και να μηχανευτούν, ούτε τη Δικαιοσύνη μπορούν να επηρεάσουν, αλλά ούτε και εμένα μπορούν να κάμψουν να μην κάνω το καθήκον μου και να μη βοηθήσω το Δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Για κάθε λέξη υβριστική και για κάθε φράση συκοφαντική θα λογοδοτήσουν εκεί που πρέπει και την ώρα που πρέπει.

