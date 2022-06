Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να αποδράσει με πρόωρες εκλογές

«Κόκκινο πανί» για τον ΣΥΡΙΖΑ η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. «Ετοιμάζεται για κωλοτούμπα με πρόωρες εκλογές», υποστηρίζει η Κουμουνδούρου.

Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη συνέντευξη του στην ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι «Ο κ. Μητσοτάκης δίνει συνεντεύξεις προσπαθώντας να λειάνει το έδαφος για την επιλογή του να αποδράσει με πρόωρες εκλογές, πριν τελειώσει το καλοκαίρι και αρχίσουν οι λογαριασμοί του Φθινοπώρου. Σε κάθε περίπτωση καλοδεχούμενη η κωλοτούμπα του».

«Η μόνη του συνέπεια άλλωστε τα τρία χρόνια που κυβερνά ήταν η εξυπηρέτηση συμφερόντων των ισχυρών. Αλλά όποτε και να στήσει τις κάλπες, αυτά τελικά δεν θα είναι ικανά να τον προστατεύουν από τη λαϊκή δυσαρέσκεια»., καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Η πρόκληση Μητσοτάκη για τα προβλήματα του λαού

Το ΚΚΕ σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού αναφέρει τα εξής: Αποτελεί πρόκληση η συστηματική προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να εμφανίζει τα μεγάλα προβλήματα, που απασχολούν τον ελληνικό λαό κι όλους τους λαούς, σαν να “έπεσαν από τον ουρανό” ή σαν να ξεκίνησαν με τον πόλεμο, μόνο και μόνο για να αποκρύψει τις κύριες αιτίες και να μείνει στο απυρόβλητο ο βάρβαρος καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη:

Για την ενεργειακή ακρίβεια “φταίει το ακριβό φυσικό αέριο” κι όχι η πολιτική της “απελευθέρωσης” και της λεγόμενης “πράσινης μετάβασης”, που απαξίωσαν τις εγχώριες πηγές ενέργειας και την μετέτρεψαν σε πανάκριβο εμπόρευμα.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία “φταίει ο αναθεωρητισμός κάποιων ηγετών” κι όχι οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί κι ανταγωνισμοί, που εδώ και χρόνια αιματοκυλούν τους λαούς και “αναθεωρούν σύνορα”, με πρωτοπόρους το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Για την όξυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις “φταίνε τα εσωτερικά προβλήματα του Ερντογάν” κι όχι οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά και η στάση των ΝΑΤΟϊκών “συμμάχων”, που σπρώχνουν σε επικίνδυνα παζάρια και λύσεις συνεκμετάλλευσης.

Έφτασε στο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης να καθησυχάζει τον ελληνικό λαό, επικαλούμενος τους “ισχυρούς συμμάχους” της χώρας, όταν μόλις λίγες ώρες πριν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Στόλτενμπεργκ, τηρούσε τη γνωστή στάση των “ίσων αποστάσεων”, τροφοδοτώντας τις διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους.

Ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να ασχολείται με τους “χρησμούς της Πυθίας” για το πότε θα κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης ή για το ποια θα είναι τα κυβερνητικά σενάρια που εξυφαίνονται στο πλαίσιο του σημερινού αδιέξοδου και αντιλαϊκού δρόμου. Η λύση υπέρ του λαού, για το σήμερα και το αύριο, βρίσκεται έξω από αυτό το πλαίσιο, με οργάνωση του αγώνα και συμπόρευση με το ΚΚΕ για να μπουν πραγματικά στο επίκεντρο οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Ελληνική Λύση: Επικίνδυνος Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

«Ένας πρωθυπουργός που δεν αντιλαμβάνεται την τεράστια οικονομική και εθνική κρίση, με τον πληθωρισμό να καλπάζει, τα κρατικά ομόλογα να εκτοξεύονται και το έθνος να απειλείται, είναι ένας επικίνδυνος πρωθυπουργός» αναφέρει σε σχόλιο της η Ελληνική Λύση και συνεχίζει:

Ένας πρωθυπουργός όμως που θεωρεί ότι οι εκλογές είναι «θέμα της αντιπολίτευσης», δείχνει ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δυστυχώς αποδεικνύεται «πρωτότυπος» στις δικαιολογίες, προβλέψιμος στις αποτυχίες.

Το ΜέΡΑ25, σε ανάρτηση του και σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αναφέρει ότι «Αντί ο Πρωθυπουργός να δώσει μία απάντηση για το πώς θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά έριξε τις ευθύνες στον πόλεμο και δήλωσε περήφανος για την ελληνική οικονομία. Ένα Μήτσο-Verse με ντεκόρ το Μουσείο της Ακρόπολης & σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες».

