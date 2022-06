Οικονομία

Σταϊκούρας: Η λογική “δώσε κι άλλα” θα οδηγήσει σε ελλείμματα

Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις για την νέα παρέμβαση στα καύσιμα που θα είναι τρίμηνης διάρκειας.

Από τον Ιούλιο θα εφαρμοστούν οι νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα και θα έχουν ορίζοντα τριμήνου, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικός Χρήστος Σταϊκούρας.

Δεν αποκάλυψε περισσότερα σχετικά με το ύψος των νέων παρεμβάσεων αλλά και τον τρόπο που θα χορηγηθούν, παραπέμποντας στη συνάντηση που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό.

Στο ερώτημα εάν θα πρόκειται για «γενναία» παρέμβαση απάντησε ότι είναι σχετικό καθώς για το οικονομικό επιτελείο μπορεί να είναι γενναία αλλά και για πολίτη «ψίχουλα». Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι οι έως τώρα παρεμβάσεις της κυβέρνησης, είναι εξαιρετικά γενναίες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σχετικά με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η πρώτη αίσθηση που υπάρχει είναι πως τον Μάιο τα έσοδα θα είναι αυξημένα σε σχέση με τους στόχους κατά περίπου 1,2 δις ευρώ.

Πάνω από τα μισά έσοδα προέρχονται από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς αρκετοί επέλεξαν να τον πληρώσουν εφάπαξ μετά τη σημαντική μείωση και συνεπώς πρόκειται για έσοδα που το οικονομικό επιτελείο ανέμενε σε επόμενους μήνες.

Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι την υπέρβαση των φόρων ροκανίζουν μέτρα και παρεμβάσεις εκτός προϋπολογισμού και αναφέρθηκε συγκεκριμένα:

Παρεμβάσεις στο ρεύμα - 1,1 δις ευρώ

Παρεμβάσεις στα καύσιμα έως σήμερα 200 εκατ. ευρώ (100 εκατ. το fuel pass/ 100 εκατ. στο diesel)

Παρέμβαση στο ΦΠΑ 250 εκατ. ευρώ

Παρέμβαση στον ΕΝΦΙΑ 370 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι οι πόροι δεν είναι ατελείωτοι και πως η Ελλάδα έχει δώσει περισσότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη στιγμή μάλιστα που έχει το υψηλότερο χρέος της Ευρώπης. Πρόσθεσε πως φέτος αναμένεται πρωτογενές έλλειμμα δαπανών και συνεπώς η λογική «δώσε κι άλλα» συνιστά εισήγηση αύξησης του ελλείμματος.

