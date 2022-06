Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Λέων: Να περιμένουμε να “μιλήσουν” τα παιδιά μέσα από τα ευρήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για τα πορίσματα Μαλένας και Ίριδας.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχολιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο θρίλερ της Πάτρας.

Στη αρχή της συζήτησης απάντησε στις δηλώσεις του Όθωνα Παπαδόπουλου και στην γραμμή υπεράσπισης που ακολουθεί " ο κάθε συνήγορος ακολουθεί την υπερασπιστική του γραμμή, ελπίζω του κ. Παπαδόπουλου να βασίζεται στους "άφαντους" τεχνικούς συμβούλους που αναφέρονται.

Υπενθυμίζεται πως ο συνήγορος της 33χρονης είπε για τη διενέργεια της ανάκρισης "λάθος η ερώτηση, λάθος η απάντηση, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για Τζωρτζίνα, Ίριδα και Μαλένα αλλά η ζωή της κατηγορουμένης μπορεί να σωθεί"

''Να περιμένουμε να μιλήσουν τα 3 παιδιά μέσα από τα ευρήματα αυτή τη φορά" τόνισε ο κ.Λέων και συμπλήρωσε "τα ευρήματα θα δίνουν σαφή αίτια θανάτου και δεν θα υπάρχουν περιθώρια ελιγμών".

Μάλιστα, όπως αναέφερε για την περίπτωση της Ίριδας "οι λαλίστατοι άνθρωποι της οικογένειας Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη έχουν περιγράψει με λεπτομέρεια τη σκηνή του θανάτου του βρέφους".

Ενώ ξεκαθάρισε για τους ιατροδικαστές που είχαν βγάλει τις πρώτες εκθέσεις "όταν είπα πως κάποιοι εσκεμμένα ήθελαν να υπερασπιστούν την άλλη άποψη και την κατηγορουμένη δεν αναφερόμουν στους συναδέλφους"





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο η 89χρονη που μήνυσε ο σύζυγος της για ξυλοδαρμό

Βόλος: Ανήλικος έδειρε καταστηματάρχες

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις