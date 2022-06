Πολιτική

“Το Πρωινό” - Αλέξης Πατέλης: η αποδοχή της σεξουαλικότητας στα 33 και η εσωτερικευμένη ομοφοβία (βίντεο)

"Είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος και έκανε τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο Υπουργό" είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη μιλώντας για τη δική του αποδοχή της σεξουαλικότητάς του στα 33, τις θεραπείες μεταστροφής αλλά και την εσωτερικευμένη ομοφοβία που υπάρχει ακόμη.

"Η ορατότητα είναι πολύ σημαντική, δεν ντρέπομαι άλλωστε μία κρυφή ζωή δεν είναι πραγματική ζωή" είπε στην αρχή της συνέντευξης ο κ. Πατέλης και σημείωσε τη στήριξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη "είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος , έκανε τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο Υπουργό, τον κ. Γιατρομανωλάκη".

Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος "πολλές φορές τον έχουν κατηγορήσει ότι λειτουργεί προνομιακά για τους ΛΟΑΤΚΙ".

Όσον αφορά τη δική του προσωπική ζωή και το γάμο με το σύζυγό του πλέον "παντρεύτηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα έχω συνάψει σύμφωνο συμβίωσης" ενώ έκανε και μία ευχή "να δούμε σύντομα το γάμο ομοφυλοφίλων και στην Ελλάδα, κάποτε υπήρξαν αντιδράσεις και για τον πολιτικό γάμο".

Όπως τόνισε "ο γάμος δεν είναι μόνο κάτι νομοθετικο, είναι η αποδοχή της σχέσης από τους άλλους" ενώ για την απόκτηση παιδιού "πολλές έρευνες έχουν δείξει πόσο χρούμενα μεγαλώνουν τα παιδιά με γονείς ομοφυλόφιλους"

Αναφέρθηκε και στις θεραπείες μεταστροφής σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα του σήμερα κατά τις οποίες ειδικοί ψυχικής υγείας προσπαθούν να αλλάξουν προσανατολισμό σε γκέι άτομα, δέιχνον΄τας τους ταινίες πορνό.

Η δική του αποδοχή της σεξουαλικότητάς του έγινε στα 33 του κι τότε το ανακοίνωσε και στους γονείς του, μέχρι τότε "όλα ήταν σε κουτάκια γάμος, γυναίκα, σκύλος, σπίτι".

Τόνισε, ακόμη, και την ύπαρξη εσωτερικευμένης ομοφοβίας που συχνά υπάρχει και μπλοκάρει την αποδοχή του εαυτού κάποιου.

Κάλεσε, μάλιστα, όποιον το επιθυμεί να παρευρεθεί στο Pride το Σάββατο, τη Γιορτή της Υπερηφάνιας, όπως υπενθύμισε.

