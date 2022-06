Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο θάνατος του Θανάση βυθίζει στο πένθος το Διαφάνι (εικόνες)

Καθηλωτικό είναι το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 "Άγριες Μέλισσες". Πάρτε μία γεύση από το επεισόδιο της Τετάρτης.



Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

Ο θάνατος του Θανάση συγκλονίζει το Διαφάνι, ενώ όλοι είναι σίγουροι για την ενοχή του Ακύλα. Η Παγώνα καταρρακώνεται, ενώ ο Τόλλιας αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Η σχέση της Δρόσως και του Κωνσταντή αρχίζει να κλονίζεται ύστερα απ’ την εξαφάνισή του, αλλά και την επιθυμία του να παραδοθεί. Η Ζωή περνάει στην αντεπίθεση και καταφέρνει να διώξει τον Ακύλα απ’ το σπίτι. Ο εισαγγελέας Κουρτέσης παρουσιάζει στον Λάμπρο, τον Ζάχο και τον Πέτρο ένα παράτολμο σχέδιο για να οδηγήσει τον Ακύλα στη Δικαιοσύνη. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή παίρνουν μια μεγάλη απόφαση που θα ταράξει τον Δούκα και τη Μυρσίνη.

