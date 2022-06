Πολιτική

Μηταράκης για Μεταναστευτικό: Τουρκική προπαγάνδα οι παράνομες επαναπροωθήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου καταλογίζει στην Τουρκία την αυξημένη ένταση στον Έβρο, μέσω της εργαλειοποίησης μεταναστών.

Την κατηγορία ότι "στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προετοιμάζουν – και η Ευρωπαϊκή Αριστερά όπου ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές όπου ανήκει το ΠΑΣΟΚ- επίθεση εναντίον της Ελλάδας για τη φύλαξη των συνόρων στον Έβρο" διατύπωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

"Είναι εθνική γραμμή η προστασία των εθνικών μας συνόρων. Δυστυχώς, στην Ελλάδα οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης προσπαθούν να εκμεταλλευθούν αυτό που λέει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά φόρα εις βάρος της πατρίδας τους", προσέθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στάθηκε στη νέα πρακτική της Τουρκίας, λέγοντας ότι "υπάρχει μια αυξημένη ένταση στον Έβρο. Υπάρχει αυτό που βλέπουμε, τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προσπαθούν σε κάποιες νησίδες που έχουν δημιουργηθεί πάνω στη συνοριογραμμή να εγκαταστήσουν μετανάστες και μετά να ζητήσουν από την Ελλάδα να ψάξει να τους βρει. Θυμίζω ότι ο Έβρος είναι μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή. Για να περάσεις, αυτό γίνεται με την πλήρη ανοχή των τουρκικών αρχών". Επίσης συμπλήρωσε πως "η Ελλάδα εφαρμόζει μια πολιτική αποτροπής παράνομων εισόδων, μια πολιτική που και το Διεθνές Δίκαιο και οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών Δικαστηρίων έχουν επιβεβαιώσει".

Τέλος, ερωτηθείς για τις καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις, ο κ. Μηταράκης απάντησε πως "δεχόμαστε μια έντονη τουρκική προπαγάνδα και πολλά δημοσιεύματα που βλέπουμε στον ξένο τύπο στηρίζονται κατά κανόνα σε πηγές της τουρκικής ακτοφυλακής. Η Τουρκία πολιτικά έχει πιεστεί από αυτό το θέμα. Αντιθέτως με αυτά που λέγονται, η πολιτική της χώρας μας προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές".

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο η 89χρονη που μήνυσε ο σύζυγος της για ξυλοδαρμό

Βόλος: Ανήλικος έδειρε καταστηματάρχες

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις