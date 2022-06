Πολιτική

Ερντογάν: Κομπάρσος η Ελλάδα, θα πάθει ό,τι και στο παρελθόν

Νέο παραλήρημα του Τούρκου προέδρου κατά της Ελλάδας, σε ομιλία του στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP.



Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε κομματικό ακροατήριο αυτή την φορά, στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP.

«Στείλαμε το μήνυμά μας για τις εξελίξεις στο Αιγαίο από τη Σμύρνη όπου παρακολουθήσαμε την άσκηση Efes 2022. Γνωρίζουμε καλά τα παιχνίδια που παίζει σε βάρος της Τουρκίας η κακομαθημένη Ελλάδα», είπε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για παιχνίδι που παίζεται εις βάρος της χώρας του και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή οικειοθελώς έχει αναλάβει τον ρόλο του κομπάρσου».



«Βρεθήκαμε στη Σμύρνη και με αφορμή την άσκηση Efes 2022 και στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο σε αυτούς που πρέπει. Συναντήσαμε και τις τοπικές οργανώσεις μας στη Σμύρνη. Γνωρίζουμε και έχουμε αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται εναντίον της χώρας μας, και αφήνουν την Ελλάδα πάνω που γίνεται κακομαθημένη και πάλι όπως και στο παρελθόν» τόνισε ο Ερντογάν.

«Το πρόβλημα είναι πως η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή οικειοθελώς έχει αναλάβει τον ρόλο του κομπάρσου σε αυτό το παιχνίδι» ανέφερε και πρόσθεσε: «Ξέρετε πως στα γυρίσματα ταινιών οι κομπάρσοι είναι αυτοί που κουράζονται περισσότερο, φθείρονται και σπάνε τα χέρια και τα πόδια τους. Όμως στη σκηνή δεν εμφανίζεται το όνομα τους ούτε οι ίδιοι. Στο παρελθόν αυτό συνέβη στην Ελλάδα και αν επιμείνει στο ίδιο λάθος θα συμβεί ακριβώς αυτό ξανά».





Ντονμέζ: Δεν παραμελούμε τη Μεσόγειο

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, ανέφερε σε συνέντευξή του στη «Γενί Σαφάκ» ότι παρότι η προσοχή έχει στραφεί στο φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας, δεν έχουν παραμελήσει τη Μεσόγειο.

«Ξεκινήσαμε πρώτα στη Μεσόγειο. Εκεί κάναμε περίπου 7-8 γεωτρήσεις. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποια ανακάλυψη, όπως στη Μαύρη Θάλασσα. Κάναμε και γεωτρήσεις στη Μεσόγειο μετά από κάποια σημάδια που είχαμε, αλλά δεν είχε καμία οικονομική αξία. Έπρεπε να κάνουμε πιο λεπτομερείς καινούριες γεωτρήσεις. Τραβήξαμε τον στόλο στη Μαύρη Θάλασσα. Θα κοιτάξουμε και τη Μεσόγειο, δεν την έχουμε παραμελήσει. Αλλά η προτεραιότητά μας είναι η Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Ντονμέζ.

Οικονόμου: η Τουρκία προσπαθεί να προσαρμόσει το διεθνές δίκαιο στα μέτρα της

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανέφερε μεταξύ άλλων, πως «Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιχειρεί να προσαρμόσει το Δίκαιο της Θάλασσας, το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις στα μέτρα της. Και, όπως απέτυχε και την πρώτη φορά να δημιουργήσει τετελεσμένα, με το τουρκολιβυκό σύμφωνο, έτσι και κάθε φορά που θα επιχειρεί αυτές τις ακραίες υπερβάσεις, με αυτούς τους έωλους ισχυρισμούς και τα τελείως ανιστόρητα επιχειρήματα, θα βρίσκει την απάντηση, που πάντοτε βρίσκουν αυτού του είδους οι αναθεωρητικές προσπάθειες, από τη διεθνή κοινή γνώμη. Παρακολουθούμε την ένταση της τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι είναι απολύτως ευδιάκριτο το ότι η Τουρκία επιχειρεί να φτιάξει μια δική της κατασκευή σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο, μακριά και έξω από τη διεθνή νομιμότητα και από αυτά που ισχύουν. Δεν έχουν μείνει χωρίς απάντηση όλα αυτά από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ψύχραιμα, αποφασιστικά, νηφάλια, καθαρά, η χώρα κάνει ό,τι χρειάζεται κάθε φορά, σε όποιο πεδίο, για να υπερασπιστεί και τη διεθνή νομιμότητα και βεβαίως τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».?

