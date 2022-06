Life

Τηλεθέαση: Ο ΑΝΤ1 πρώτο κανάλι την Τρίτη

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 "σπάει τα κοντέρ" της τηλεθέασης. Ποιες εκπομπές σημείωσαν ρεκόρ σεζόν.

Πρώτος ήταν χθες, Τρίτη 14 Ιουνίου, ο ΑΝΤ1 με το πρόγραμμά του να σημειώνει υψηλές επιδόσεις στον πίνακα τηλεθέασης. Με συνολικό μερίδιο ημέρας 15,3%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερίσχυσε του ανταγωνισμού κατά 2,2 μονάδες.

Οι χθεσινές πρωτιές του ΑΝΤ1, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen:

Το «Καλημέρα Ελλάδα» του Γιώργου Παπαδάκη ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μερίδιo 18,4% και 0,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Ρεκόρ σεζόν και πρωτιά σημείωσε «Το Πρωινό». Φαίη Σκορδά και Γιώργος Λιάγκας ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής τους, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή τους, στο δυναμικό κοινό 18-54, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα με μερίδιο 24,7% και 10 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Πρώτο ήταν και πάλι το «ROUK ZOUK» της Ζέτας Μακρυπούλια, στη ζώνη προβολής του, με 17,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54 και με 0,8 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν, έκανε και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 27,5%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 14,2 μονάδες.

Δυνατή ήταν και η επίδοση της δραματικής σειράς εποχής «Άγριες Μέλισσες», η οποία κατέγραψε πρωτιά, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής της, με 20,4% και 2,4 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το «The2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του με 17,6%, στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 2,4 μονάδες.

