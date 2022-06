Αθλητικά

Ο Ράφα Ναδάλ θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγκυος η σύζυγός του μετά από πολλά χρόνια σχέσης!

Ο κορυφαίος 36χρονος τενίστας Rafael Nadal, είναι σε σχέση εδώ και 17 ολόκληρα χρόνια με την αγαπημένη του Mery Perello, με την οποία μάλιστα έχουν παντρευτεί. Το ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο και είναι μαζί από πολύ νεαρή ηλικία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού “Hola!”, το αγαπημένο ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Συγκεκριμένα, η 33χρονη Mery Perello, ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό να φοράει πιο φαρδιά ρούχα στις δημόσιες εμφανίσεις της, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στον πρόσφατο τελικό Champions League που διεξήχθη μεταξύ Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης η ίδια παρακολούθησε τον αγώνα φορώντας μάσκα, καθ’ όλη τη διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής: Tα αιτήματα αποφυλάκισης και το τηλεφώνημα για βόμβα

Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: Υπό κράτηση η σύντροφος του θύματος

Σαντορίνη: Ηλικιωμένος φωτογράφιζε παιδιά με τα μαγιό τους