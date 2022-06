Οικονομία

Προϋπολογισμός: Σημαντική υπέρβαση των φορολογικών εσόδων στο 5μηνο

"Η θετική πορεία των φορολογικών εσόδων συνεχίζεται παρά τις αντιξοότητες", δήλωσε ο Σκυλακάκης.

Σημαντική υπέρβαση των φορολογικών εσόδων του προϋπολογισμού, με βάση τον στόχο παρατηρείται για το 5μηνο του 2022 (Ιανουάριος - Μάιος), σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης.

Πιο συγκεκριμένα, για το 5μηνο η υπέρβαση ανέρχεται σε 2,9 δις ευρώ, ενώ μόνο τον Μάιο ανέρχεται σε 1,162 δις ευρώ.

Σχολιάζοντας την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε, «Η θετική πορεία των φορολογικών εσόδων συνεχίζεται παρά τις αντιξοότητες. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,640 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,162 δισ. ευρώ ή 33,4% έναντι του στόχου, λόγω κυρίως της είσπραξης της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ και της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των λοιπών φόρων».

